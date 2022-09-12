"Avrupa bu kış donmuş olacak"

Rusya'nın uzakdoğu bölgesindeki Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Putin, Batı dünyasına meydan okudu.
Putin, “Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak.“ ifadelerini kullandı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor. Bu tarihten beri birçok Avrupa ülkesi Rusya'ya yaptırım uygularken, Rus doğal gaz şirketi Gazprom da çeşitli sebeplerle ihracatı azalttı. 14 Haziran’dan başlamak üzere en az bir büyük Avrupalı müşterisine 'mücbir sebep' bildiriminde bulunan Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatını 'belirsiz bir süreliğine' durdurdu.
Rus gaz devi Gazprom, Kuzey Akımı doğalgaz boru hattını planlandığı gibi Avrupa’ya yeniden açılmayacağını açıkladı.
Savaşın başlangıcına kadar Avrupa ülkeleri enerji ihtiyacının ortalama yüzde 35'ini Rusya'dan karşılıyordu. Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 50'den fazlası Rusya'dan temin ediliyordu.
Almanya Başbakanı Scholz Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesiyle beraber Kuzey Akım 2 doğal gaz hattı projesinin iptal olduğunu açıklamıştı.
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