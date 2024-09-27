Puff Diddy kimdir, Justin Bieber ile olayı ne? Hollywood'un ünlü isimleri gündemde! Justin Bieber ve Puff Diddy davasında son durum
Dünya basının yakından takip ettiği Puff Diddy olayında şoke eden iddialar yer aldı. Bilindiği üzere FBI, Amerika'nın ve dünya çapında tanınan ünlü rap sanatçısı Sean "Diddy" Combs'u, eski sahne adıyla Puff Diddy'yi tutuklamıştı. Diddy'nin eski kız arkadaşı Cassie Ventura'nın açtığı dava sonrası başlayan süreçte ortaya atılan iddialar, adeta Hollywood'un karanlık yüzünü bir kez daha ortaya sererken mağdurlar arasında Justin Bieber olduğu iddia edildi. Peki Puff Diddy kimdir, Justin Bieber ile olayı ne?
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Rapçi ve müzik yapımcısı Puff Diddy son günlerde milyonlarca kişinin araştırdığı kişi oldu. New York’ta FBI ajanları tarafından tutuklanan Puff Diddy birçok suçtan dolayı tutuklanmıştı. Ünlü rap şarkıcısı Diddy hakkında açılan dava gündemde. İşte Hollywood’u çalkalayan Puff Diddy olayında son durum
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PUFF DİDDY OLAYI NE?
FBI, Amerika'nın ve dünyanın en ünlü rap sanatçılarından biri olan Sean "Diddy" Combs'u, çıkış yaptığı zamanlardaki adıyla Puff Diddy'i tutukladı.
Combs; fuhuş komplosu, zorla seks ticareti ve fuhuş amaçlı nakil suçlamalarıyla tutuklandı.
Combs'un uyuşturucu, şiddet ve statüsünün verdiği güçle "kadın kurbanları" "Freak Offs" adı verilen uzun süreli cinsel eylemlere zorladığı iddia ediliyor.
"Kaçma riski" taşıdığı tespit edilen Combs'un kefalet talepleri iki kez reddedilirken, suçlu bulunması halinde 15 yıldan müebbete kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
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MAĞDURLAR ARASINDA JUSTİN BİEBER VAR MI?
Diddy'nin, bir dönem yapımcısı olduğu 18 yaşındaki dünyaca ünlü popstar Justin Bieber'la da kaseti olduğu iddia edildi. Bieber’ın, uzun yıllar Sean “Diddy” Combs’un cinsel istismarına maruz kaldığı söyleniyor.
Sean Diddy Combs'un henüz sektöre yeni giriş yaptığı esnada, 15 yaşındayken Usher ile yaptığı iş birliği sayesinde Justin Bieber'ı sektöre tanıttığı ve mağdurlarından biri haline getirdi.
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ESKİ KIZ ARKADAŞI ŞARKICI CASSİE VENTURA DAVA AÇMIŞTI
Combs'un eski kız arkadaşı şarkıcı Cassie Ventura, Kasım 2023'te kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Combs hakkında dava açmıştı. Rapçi Sean 'Diddy' Combs'un, 2016'da eski sevgilisi Cassandra Ventura'ya Los Angeles'taki bir otelin koridorunda saldırdığı anlar da CNN kameralarına yansımıştı. Güvenlik kamerasından elde edilen görüntülerde, Combs'un Ventura'yı dakikalarda tekmelediği görülmüştü. Sevgilisi tehdit edildiği için davayı geri çekmek zorunda kalmıştı
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PUFF DİDY KİMDİR?
Sean John Combs d. 4 Kasım 1969'da doğdu. Combs, 2007'den 2023'e kadar votka perakendecisi Cîroc'un marka elçisiydi ve 2013'te Revolt televizyon ağının kurucularından biriydi. Forbes dergisi, ticari girişimleri aracılığıyla onun net servetinin 2022'de 1 milyar ABD doları olduğunu tahmin etti.
2023'ün sonlarında, Combs'un uzun vadeli bir ilişkisi olan Cassie Ventura, ona karşı cinsel saldırı nedeniyle multimilyon dolarlık bir dava açtı ve bu dava mahkeme dışında çözüldü. Sonraki günlerde, başka davacılar tarafından 1991'den 2003'e kadar değişen benzer suistimal iddialarıyla üç dava daha açıldı.
İddiaların ardından çeşitli şirket ve markalar onun benzerliği veya katılımı nedeniyle ayrıştı. Mart 2024'te, Combs'a ait veya ona bağlı birçok mülk, devam eden bir soruşturma kapsamında İç Güvenlik Bakanlığı tarafından basıldı.
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