Puff Diddy kimdir, Justin Bieber ile olayı ne? Hollywood'un ünlü isimleri gündemde! Justin Bieber ve Puff Diddy davasında son durum

PUFF DİDY KİMDİR?

Sean John Combs d. 4 Kasım 1969'da doğdu. Combs, 2007'den 2023'e kadar votka perakendecisi Cîroc'un marka elçisiydi ve 2013'te Revolt televizyon ağının kurucularından biriydi. Forbes dergisi, ticari girişimleri aracılığıyla onun net servetinin 2022'de 1 milyar ABD doları olduğunu tahmin etti.

2023'ün sonlarında, Combs'un uzun vadeli bir ilişkisi olan Cassie Ventura, ona karşı cinsel saldırı nedeniyle multimilyon dolarlık bir dava açtı ve bu dava mahkeme dışında çözüldü. Sonraki günlerde, başka davacılar tarafından 1991'den 2003'e kadar değişen benzer suistimal iddialarıyla üç dava daha açıldı.

İddiaların ardından çeşitli şirket ve markalar onun benzerliği veya katılımı nedeniyle ayrıştı. Mart 2024'te, Combs'a ait veya ona bağlı birçok mülk, devam eden bir soruşturma kapsamında İç Güvenlik Bakanlığı tarafından basıldı.