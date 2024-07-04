Puff Daddy bu kez de seks ticaretiyle suçlanıyor

Puff Daddy'nin avukatı Jonathan Davis ise iddiaları reddederek şunları söyledi: Ne kadar dava açılırsa açılsın bu, Bay Combs'un kimseye cinsel saldırıda bulunmadığı veya seks kaçakçılığı yapmadığı gerçeğini değiştirmeyecek. Herkesin, herhangi bir gerekçeyle ve hiçbir delil olmaksızın dava açabileceği bir dünyada yaşıyoruz. Neyse ki gerçeği bulmak için adil ve tarafsız bir süreç mevcut ve Bay Combs, mahkemede bu ve diğer asılsız iddialara karşı galip geleceğinden emin.

Hakkındaki skandal iddialarla kariyeri sarsılan ünlü rapçi, 2024 itibarıyla 800 milyon dolarlık bir servete sahip.