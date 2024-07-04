Puff Daddy bu kez de seks ticaretiyle suçlanıyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Puff Daddy hakkındaki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Daddy, bu kez de seks ticaretiyle suçlandı. Hakkında 50 milyar dolarlık dava açılan şarkıcının temsilcisi iddiaları reddetti
- 1
Geçtiğimiz yıl kasım ayında eski sevgilisi Cassanda Ventura tarafından şiddet ve taciz gibi suçlamaların hedefinde olan Puff Daddy, o zamandan beri gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcı, şimdiye kadar tüm suçlamaları reddetse de geçtiğimiz haftalarda Ventura'ya uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıkmış ve "Kendimden tiksiniyorum" açıklamasını yapmak zorunda kalmıştı.
- 2
Taciz ve cinsel istismar suçlamarı nedeniyle, mart ayında Los Angeles ve Miami'deki iki evine federal ajanlar tarafından baskın düzenlenen Puff Daddy, bu kez de bir yetişkin film oyuncusunun suçlamalarıyla karşı karşıya geldi.
- 3
Adria English isimli yetişkin film oyuncusu, ünlü şarkıcının kendisini cinsel ilişkiye girmesi için zorladığını söyledi. English, Daddy'i parti misafirleriyle seks yapması için pazarladığı ve buna uymazsa şantajla tehdit ettiği iddiasıyla dava etti.
-
- 4
Davayı 3 Temmuz'da açan Adria English, Dady ile ilk kez 2004'te işe alındığını ve zamanla seks ticaretine yatkın hale getirildiğini iddia etti.
- 5
Adria English'in, Puff Dady ve şarkıcının yakın çevresinde seks ticareti yapanlar hakkında 50 milyar dolarlık dava açtığı belirtildi.
- 6
Puff Daddy'nin avukatı Jonathan Davis ise iddiaları reddederek şunları söyledi: Ne kadar dava açılırsa açılsın bu, Bay Combs'un kimseye cinsel saldırıda bulunmadığı veya seks kaçakçılığı yapmadığı gerçeğini değiştirmeyecek. Herkesin, herhangi bir gerekçeyle ve hiçbir delil olmaksızın dava açabileceği bir dünyada yaşıyoruz. Neyse ki gerçeği bulmak için adil ve tarafsız bir süreç mevcut ve Bay Combs, mahkemede bu ve diğer asılsız iddialara karşı galip geleceğinden emin.
Hakkındaki skandal iddialarla kariyeri sarsılan ünlü rapçi, 2024 itibarıyla 800 milyon dolarlık bir servete sahip.
-