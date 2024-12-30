Pudingli Bisküvili Pasta Tarifi: Pudingli Bisküvili Pasta Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Kolay malzemeleri ve yapımıyla dikkat çeken bu pasta tarifi enfes tadıyla herkesin beğendiği ve sıklıkla sofralarda yerini alan bir tariftir. Bisküvilerin ve pudingin birleşmesinden oluşan bu pratik tarif kolay yapımı sayesinde özellikle de gün içinde fazla zamanı olmayan insanların sıkça yapmayı tercih ettiği tariflerden birisidir. İşte, en kolay pudingli bisküvili pasta tarifi için okumaya devam edebilirsiniz…

REKLAM advertisement1 PUDİNGLİ BİSKÜVİLİ PASTA NASIL YAPILIR? Özellikle gün içerisinde pek zamanı olmayan kişilerin ve az malzeme ile mükemmel bir lezzet tatmak isteyenlerin tercihi olan pudingli bisküvili pasta 7’den 70’e herkesin sevdiği enfes bir tada sahiptir. Her ne kadar sütlü olması nedeniyle hafif bir tarif de olsa fazla kalorisi nedeniyle yerken dikkat edilmesi gerektiğini de unutmamak gerek. Peki, pudingli bisküvili pasta nasıl yapılır? İşte, lezzeti ile herkese kendisini sevdiren pudingli bisküvili pastanın yapılışı…

Pudingli bisküvili pasta yapılışına geçmeden önce şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz; • 4 – 6 kişilik • 10 dakika hazırlık süresi • 15 dakika pişirme süresi • 1 porsiyonunda 350 kalori Pudingli bisküvili pasta için gereken malzemeler: • 1,5 paket petibör bisküvi (Yaklaşık 225 gram) • 4 su bardağı süt (Yaklaşık 800 ml)

• 1 paket kakaolu puding (Yaklaşık 145 gram) Üzeri için gereken malzemeler; • İsteğe göre Hindistan cevizi, badem veya antep fıstığı Pudingli bisküvili pasta tarifi: • İlk olarak pudingi yapabilmek için derin bir tencerenin içerisine kakaolu pudingi ekleyin. • Ardından eklediğiniz puding karışımının üzerine sütü ilave ederek puding kıvamı koyu bir hale gelene kadar orta ateşte sürekli olarak karıştırarak pişirin. Pudingin kıvamının pürüzsüz olması ve dibinin tutmasına engel olmak için puding karışımını pişirme esnasında karıştırmaya devam edin. Eğer pudingi pişirme aşamasındayken karıştırmaya devam etmezseniz hem dibi tutar hem de pudingin kıvamı pürüzsüz olmaz.

• Puding koyu bir kıvam aldığından ocaktan alın ve bir kenara koyun. • Tatlınızı hazırlamak istediğiniz bir kaba bisküvilerin birazını dizin. • Ardından dizmiş olduğunuz bisküvilerin üzerine hazırladığınız pudingin üçte biri kadar olan kısmını puding hala sıcakken dökün ve bir sptaula veya kaşık yardımıyla pudingi bisküvilerin üzerine eşit ve bisküvilerin hepsinin üzerini kapatacak bir şekilde yayın.

• Yaymış olduğunuz puding karışımının üzerine bir kat daha bisküvi dizin ve bir kat daha pudingi bisküvilerin hepsinin üzerini eşit bir şekilde kapayacak şekilde dökün ve yayın. • Daha sonrasında yine dökmüş olduğunuz pudingin üzerine bisküvileri dizin ve kalan pudingi pastanın her yerine eşit olarak yayın. • Hazırlamış olduğunuz pudingli bisküvili pastayı bir süre oda sıcaklığına gelinceye dek bekletin. Ardından pudingli bisküvili pastanın üzerini Hindistan cevizi ile kaplayın ve ardından dinlenmesi için 2 saat boyunca buzdolabında tutun.

• Pudingli bisküvili pastanız hazır. Dilimleyerek servis edebilir veya isteğinize göre sunumunu yapabilirsiniz. İşte, en kolay pudingli bisküvi pasta tarifi bu şekilde verilebilir. Çay ve kahvelerinizin leziz eşlikçisi olan pudingli bisküvili pastayı hazırlamak bu kadar kolay. Afiyet olsun! PRATİK PUDİNGLİ PASTA YAPIMI TARİFİ için PÜF NOKTALARI

Her ne kadar pudingli bisküvili pasta yapımı son derece kolay olsa da bazı püf noktaları pastanızın tadının ve şeklinin çok daha iyi olmasını sağlayabilir. İşte, pratik pudingli bisküvili pasta tarifi için bazı püf noktaları… • Pudingli bisküvili pasta yapımında isteğe göre petibör bisküvi yerine bebe bisküvisi, kakaolu veya yulaflı bisküvi de kullanılabilir.

• Eğer pastanızın daha kalın olmasını istiyorsanız daha küçük bir kap kullanabilirsiniz. • Bisküvilerinizin yumuşaması için pudingi sıcak olarak dökmeyi unutmayın. • Pudingi hazırlarken pürüzsüz olması ve dibinin tutmasına engel olmak için sürekli karıştırmayı unutmayın. • Kullanacağınız kabın boyutuna bağlı olarak bisküvi miktarı değişebilir.

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