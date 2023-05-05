'Pucca'nın oğlu taburcu oldu

"BİR GÜNDE ÖMRÜMDEN 25 YIL GİTTİ"

Öte yandan Pınar Selen Pınar Işık, geçtiğimiz hafta oğlu Batı'nın üçüncü kattan düşerek yaralandığını açıklamıştı. Yaşadıklarını da anlatan 'Pucca', şunları söylemişti: Merhaba; ancak kendime gelebildim. Arayan, soran herkese teşekkürler. Hiçbir aramaya dönemedim, çok üzgünüm. Konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum, şu an hala şoktayım. Batı 3'üncü kattan düştü, bilinci açık. Kollarında kırıklar var, dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor, doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor... Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak. O beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız, karışık olabilir. Özür dilerim. Biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenler, dua edenler; çok, çok, çok teşekkürler.