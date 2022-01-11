PUBG: Battlegrounds ya da bilinen adıyla PUBG, Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu bir video oyunudur. Oyunda 100'e yakın oyuncu rotası belirlenmiş bir uçağın içinde oyuna başlarlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütleriyle adanın herhangi bir konumuna inerler. Peki, PUBG: Battlegrounds ücretsiz mi oldu? PUBG: Battlegrounds nasıl indirilir?
PUBG ÜCRETSİZ Mİ OLDU?
PUBG’nin resmi Türkiye hesabından yapılan açıklamada “Çorba parasından daha iyi bir şey varsa bedava Çorba parasıdır. Yarından itibaren PUBG: BATTLEGROUNDS artık oynaması ücretsiz” ifadeleri kullanıldı.
Buna göre 12 Ocak'tan itibaren PUBG: BATTLEGROUNDS ücretsiz olacak. Oyuncular hiçbir ücret ödemeden oyunu oynayabilecekler.
BATTLEGROUND PLUS AYRICALIĞI
PUBG: Battlegrounds'a para verip oyunun ücretsiz olmasına üzülmeyin, çünkü CS:GO'daki gibi prime hesap mantığı ile işleyecek. Daha önceden PUBG: Battlegrounds'ı satın alan kullanıcıların hesapları otomatik olarak Battleground Plus hesabına geçiş yapacaktır. Ücretsiz olduktan sonra da Battlegrounds Plus özelliğini satın alarak PUBG Battlegrounds'a tam erişim sağlayabilirsiniz.
BATTLEGROUNDS Plus yükseltme ürünü/DLC, oynaması ücretsize geçildikten sonra 12,99$ karşılığında satılacak.
PUBG ÜCRETSİZ NASIL İNDİRİLİR?
PUBG'yi Steam üzerinden indirmek için; ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Steam istemcisini açın. Steam üzerinden arama kısmına "PUBG: Battlegrounds" yazın ve oyunun sayfasını görüntüleyin. "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın. Bu ilemin ardından indirme işlemi başlayacaktır. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra otomatik kurulum gerçekleşecektir. Kurulumun ardından "Oyna" yazısına tıklayarak keyfini çıkarabilirsiniz.
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