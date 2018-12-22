Puan durumu, Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçlarının başlamasıyla birlikte araştırılıyor. Süper Lig'in 17. haftası Ankaragücü - Göztepe maçı ile başlarken, bu akşamki Kasımpaşa - Beşiktaş maçı sonucu merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'de, bu haftaki maçların ardından ilk devre tamamlanacak ve takımlar yaklaşık 1 ay sürecek devre arasına girecek. İşte TFF 17. hafta puan durumu ve fikstürü...

PUAN DURUMU - 17. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 17 10 5 2 22 8 14 35 2.KASIMPAŞA A.Ş. 17 9 2 6 37 28 9 29 3.EVKUR YENİ MALATYASPOR 16 8 4 4 25 15 10 28 4.TRABZONSPOR A.Ş. 16 7 5 4 28 21 7 26 5.GALATASARAY A.Ş. 16 7 5 4 26 19 7 26 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 17 7 5 5 28 23 5 26 7.ANTALYASPOR A.Ş. 16 8 2 6 19 21 -2 26 8.ATİKER KONYASPOR 16 6 6 4 23 20 3 24 9.DEMİR GRUP SİVASSPOR 16 6 6 4 22 19 3 24 10.GÖZTEPE A.Ş. 17 7 1 9 18 19 -1 22 11.BURSASPOR 16 4 8 4 16 16 0 20 12.MKE ANKARAGÜCÜ 17 6 2 9 17 26 -9 20 13.AYTEMİZ ALANYASPOR 17 5 3 9 13 22 -9 18 14.KAYSERİSPOR 16 5 3 8 14 24 -10 18 15.AKHİSARSPOR 16 4 4 8 19 26 -7 16 16.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 16 3 6 7 15 21 -6 15 17. FENERBAHÇE A.Ş. 16 3 6 7 16 24 -8 15 18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 16 1 9 6 18 24 -6 12 Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI