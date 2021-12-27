Spor Toto Süper Lig 19. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 19. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 19 14 4 1 36 14 22 46 2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 18 10 6 2 31 15 16 36 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 19 10 3 6 29 19 10 33 4.FENERBAHÇE A.Ş. 19 9 5 5 31 23 8 32 5.ATAKAŞ HATAYSPOR 19 10 2 7 27 23 4 32 6.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 19 8 6 5 27 22 5 30 7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 18 8 4 6 30 27 3 28 8.AYTEMİZ ALANYASPOR 19 8 4 7 29 31 -2 28 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 19 8 4 7 24 26 -2 28 10.GALATASARAY A.Ş. 19 7 6 6 24 23 1 27 11.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 19 7 6 6 26 27 -1 27 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 18 6 8 4 26 17 9 26 13.GZT GİRESUNSPOR 19 6 4 9 19 19 0 22 14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 19 6 4 9 21 27 -6 22 15.YUKATEL KAYSERİSPOR 18 5 6 7 24 28 -4 21 16.ALTAY 19 5 3 11 23 32 -9 18 17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 19 5 2 12 17 34 -17 17 18.KASIMPAŞA A.Ş. 19 3 6 10 19 28 -9 15 19.GÖZTEPE A.Ş. 19 3 6 10 18 28 -10 15 20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 19 4 3 12 16 34 -18 15

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ