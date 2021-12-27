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Haberler Futbol Puan durumu 27 Aralık 2021! Süper Lig 19. hafta maç sonuçları

Puan durumu 27 Aralık 2021! Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 19. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Dün oynanan karşılaşmada Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek ilk yarıyı 3 puan ile kapatmayı başardı. Bu akşamki maçta ise Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 19. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

27.12.2021 - 09:03 | Güncelleme: ABONE OL
Puan durumu 27 Aralık 2021! Süper Lig 19. hafta maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 19. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 19. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 19 14 4 1 36 14 22 46
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 18 10 6 2 31 15 16 36
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 19 10 3 6 29 19 10 33
4.FENERBAHÇE A.Ş. 19 9 5 5 31 23 8 32
5.ATAKAŞ HATAYSPOR 19 10 2 7 27 23 4 32
6.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 19 8 6 5 27 22 5 30
7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 18 8 4 6 30 27 3 28
8.AYTEMİZ ALANYASPOR 19 8 4 7 29 31 -2 28
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 19 8 4 7 24 26 -2 28
10.GALATASARAY A.Ş. 19 7 6 6 24 23 1 27
11.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 19 7 6 6 26 27 -1 27
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 18 6 8 4 26 17 9 26
13.GZT GİRESUNSPOR 19 6 4 9 19 19 0 22
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 19 6 4 9 21 27 -6 22
15.YUKATEL KAYSERİSPOR 18 5 6 7 24 28 -4 21
16.ALTAY 19 5 3 11 23 32 -9 18
17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 19 5 2 12 17 34 -17 17
18.KASIMPAŞA A.Ş. 19 3 6 10 19 28 -9 15
19.GÖZTEPE A.Ş. 19 3 6 10 18 28 -10 15
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 19 4 3 12 16 34 -18 15

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

25.12.2021 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 0 ALTAY

25.12.2021 16:00 GZT GİRESUNSPOR 0 - 1 ATAKAŞ HATAYSPOR

25.12.2021 16:00 GALATASARAY A.Ş. 2 - 0 FRAPORT TAV ANTALYASPOR

25.12.2021 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. 0 - 0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

26.12.2021 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

26.12.2021 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 1 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

26.12.2021 16:00 GÖZTEPE A.Ş. 1 - 1 ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

26.12.2021 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 0 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

27.12.2021 20:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

27.12.2021 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

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