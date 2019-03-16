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Puan durumu 16 Mart! Spor Toto Süper Lig 26. hafta fikstürü, maç sonuçları ve puan durumu (son maçlar)

Puan durumu, Süper Lig 26. hafta maçlarının dün akşam başlamasıyla birlikte araştırılıyor. Süper Lig 26. hafta heyecanı Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmasıyla başladı. Bugün ise 5 önemli maç vardı. Haftanın kapanış maçı ise Bursaspor - Galatasaray arasında oynanacak. Peki Spor Toto Süper Lig puan durumu nasıl? İşte TFF Süper Lig 26. hafta puan durumu

16.03.2019 - 21:03 | Güncelleme: Futbol
Puan durumu

Puan durumu nasıl? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçları dünkü karşılaşmayla başlarken, bugünkü 5 önemli maçla da devam etti. Futbolseverler de güncel puan durumundaki son tabloyu merak ediyor. TFF Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 26. HAFTA 

 OGBMAYAVP
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK25176240122857
2.GALATASARAY A.Ş.25147452252749
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.26138551341747
4.TRABZONSPOR A.Ş.2612774536943
5.ATİKER KONYASPOR2681173230235
6.ANTALYASPOR A.Ş.26105112941-1235
7.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2681083733434
8.EVKUR YENİ MALATYASPOR259793432234
9.DEMİR GRUP SİVASSPOR2697103839-134
10.KASIMPAŞA A.Ş.26104124448-434
11.AYTEMİZ ALANYASPOR26104122833-534
12.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR258892333-1032
13. FENERBAHÇE A.Ş.2671093237-531
14.MKE ANKARAGÜCÜ2594122638-1231
15.BURSASPOR2551372228-628
16.GÖZTEPE A.Ş.2683152634-827
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR26410122635-922
18.AKHİSARSPOR2656152744-1721
 
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
  
SÜPER LİG 26. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI
 
15.03.2019 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1DEMİR GRUP SİVASSPOR

16.03.2019 13:30 ATİKER KONYASPOR 0 - 2ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

16.03.2019 16:00 AKHİSARSPOR 2 - 3 KASIMPAŞA A.Ş.

16.03.2019 16:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 0 - 1 TRABZONSPOR A.Ş.

16.03.2019 19:00 ANTALYASPOR A.Ş. 3 - 0AYTEMİZ ALANYASPOR

16.03.2019 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 0 GÖZTEPE A.Ş.

17.03.2019 13:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

17.03.2019 16:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

17.03.2019 19:00 BURSASPOR - GALATASARAY A.Ş.

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