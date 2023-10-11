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        Haberler Gündem Güncel PTT şubesinin kapısı bozuldu, vatandaşlar adeta sürünerek girip çıktı

        PTT şubesinin kapısı bozuldu, vatandaşlar adeta sürünerek girip çıktı

        Şirinevler PTT şubesinin kepenkleri bozulunca vatandaşlar, sürünerek şubeye girip çıktı. Yaşanan kapı arızasının tamir edilmesinin ardından normale döndü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:47
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        Şirinevler’de bulunan bir PTT şubesinin kapısı bozulduğu için vatandaşlar adeta sürünerek kepengin altından girip çıktı. Yaşanan durum cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Şirinevler’de bulunan bir PTT şubesinin kapısı bozulunca otomatik kepenk yere yaklaşık bir metre kala durdu. İşlem yapmak üzere şubeye gelen vatandaşlar çaresiz kalınca yere eğilerek içeri girip çıktı. Vatandaşların kaymaması ve üzerlerinin kirlenmemesi için yere karton serildi.

        Yaşanan durum kameralar tarafından da saniye saniye görüntülendi. Vatandaşların adeta sürünerek şubeye girip çıktıkları görüldü.

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        Kapının altından güçlükle dışarıya çıkan bir vatandaş kapının bozulduğunu yaklaşık 40 dakika içeride beklediğini dile getirdi. Yaşanan kapı arızası teknik ekibin gelip kapıyı tamir etmesiyle sona erdi.

        Kapının açılmasıyla içeride kalan son vatandaşlar da dışarıya çıktı.

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        #şirinevler
        #PTT şubesi
        #son dakika haberi
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