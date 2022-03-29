PTT personel alımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Ülke genelindeki binlerce vatandaş; PTT personel alımına ilişkin herhangi bir gelişme olup olmadığını araştırıyor. İşte, 55 bin vatandaşın istihdam edilmesinin beklendiği alımlarla ilgili son durum...



2022 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT Personel alımları ile ilgili henüz yeni bir duyuru yayınlamadı.