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PTT personel alım tarihleri 2023! PTT personel alımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

PTT personel alım tarihleri 2023! PTT personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alım tarihlerinde geri sayım sürüyor. PTT personel alımına ilişkin başvuru tarihlerinin yanında başvuru şartları da gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Personel alımı duyuruları PTT sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. 2022-2023 yıllarında personel alımına ilişkin gözler hükümet kanadından ve kurum içinden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte 2023 PTT personel alımı başvuru tarihleri...

Giriş: 28.12.2022 - 18:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • PTT personel alımına ilişkin heyecanlı bekleyiş sürüyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) kurumunda çalışmak isteyenler, personel alımına ilişkin duyuruları yakından takip ediyor. PTT 55 bin personel alımı yapılacağı yönünde iddialara ilişkin gözler kurum içinden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Peki, "PTT personel alımı olacak mı, ne zaman yapılacak? PTT personel alımı şartları nelerdir?" İşte detaylar...

  • PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Net bir bilgi açıklandığı zaman haberimizde bilgiler güncellenecektir.

  • PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NE?

    PTT'de işe alınacak personel güncel şartları henüz belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

    a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

     

  • b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

    c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

  • ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

  • f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

    g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

  • ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

    h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

  • PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak başarılı olan kişiler, belli bir kadroda işe alınacak. Aynı zamanda PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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