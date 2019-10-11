11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Posta ve kargo gibi birçok hizmet sunan PTT, müşterilerine müşteri hizmetleri kanalı ile de bilgi ve destek hizmeti sunmaktadır. Makalemizin devamında PTT müşteri hizmetlerine dair merak ettiğiniz tüm soruların cevabını alabilirsiniz.
PTT Müşteri Hizmetleri Numarası Kaç?
PTT müşteri hizmetlerine ya da çağrı merkezine ulaşarak tüm isteklerinizi, görüş ve şikâyetlerinizi iletmek adına PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.
PTT Kargom Nerede Tel?
PTT aracılığı ile ulaşım sağlayan tüm kargo gönderilerinizin nerede ve hangi gönderim aşamasında olduğunu öğrenebilmek için 444 1 788 numaralı PTT müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirsiniz.
PTT Kargo Saat Kaça Kadar Dağıtım Yapıyor?
PTT kargo dağıtım saatleri ile kargo çalışma saatleri aynı olarak düzenlenmektedir. Bu doğrultuda PTT kargo öğle yemeği arası vermeyen şubeler 08.30 ila 17.00 saatleri arasında dağıtım yaparken öğle yemeği molası veren PTT kargo şubeleri 08.30 ile 16.30 saatleri arasında kargo dağıtımı yapıyor.
PTT Kargoyu Kaça Kadar Alıyor?
PTT kargo iş günlerinde sabah 08.30’da mesaiye başlayarak akşam 17.00’a kadar mesaisine devam etmektedir. Dolayısıyla da PTT kargo akşam 17.00’a yani mesai bitimine kadar kargo almaktadır.
PTT Cumartesi Günleri Çalışır mı?
Hafta içi mesai günlerinde 08.30 ila 17.00 saatleri arasında çalışan PTT şubeleri, cumartesi günü sadece öğlen 13.30’a kadar çalışmaktadır. Pazar günleri tatildir.
PTT Genel Müdürlük Nerede?
PTT Genel Müdürlük, Ankara ilinin Ulus ilçesinde bulunmaktadır.
PTT’nin Açılımı Ne?
PTT, Türkiye’nin posta örgütüdür. Mayıs 2013 tarihinde mecliste kabul edilen yasa ile PTT, “Posta ve Telefon Teşkilatı Anonim Şirketi” olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
Zimmet Edilmek Ne Demek?
Zimmet edildi ya da kuryeye zimmetlendi tabirleri gelen postanın alıcıya güvenle ulaşabilmesi için dağıtıcıya verilmiş ve teslim edilmiş olduğu anlamına gelmektedir. Size “Kargonuz kuryeye zimmetlendi” mesajı gelmiş ise bu mesaj kargonuzun gün içerisinde tarafınıza teslim edileceği anlamına gelir.
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