Kulüpten yapılan açıklamada, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Maxime Delanghe ve Joel Piroe'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan ve sağlık durumları yakından izlenen futbolcuların, ligde bugün Vitesse ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği ifade edildi.