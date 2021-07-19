Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkı kazanan Galatasaray, 2. tur ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği PSV Galatasaray maçı ile ilgili ayrıntılar...



PSV GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Devler Ligi PSV Eindhoven - Galatasaray maçında ilk düdük 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 22:00'de çalacak. Philips Stadion Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma TV8 ekranlarında şifresiz yayınlanacak.



GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Falcao.