Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak. Futbolseverler PSV Galatasaray maçının detaylarını merak ediyor.

PSV GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

PSV Eindhoven - Galatasaray maçı TV8'de yayınlanacak.

Maç 21 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı saat 22:00'da yayınlanacak.

GALATASARAY'DA HAZIRLIKLAR TAM GAZ

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Antrenmanın ana bölümünde 11’e 11 çift kale taktik maç gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenmanın ardından oyunculardan Jesse Sekidika’nın doğum günü kutlandı.

Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne, bu sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirdi.