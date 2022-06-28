Psikolojik Çarpıntı Nedir, Neden Olur? - Psikolojik Kalp Çarpıntısı Belirtileri ve Tedavisi

Kişi psikolojik değişimleri yüzünden yaşadığı çarpıntılar karşısında kendisini sakinleştirmelidir. Kişinin bu durumlarda panik yapması çarpıntıyı geçirmediği gibi artmasına neden olmaktadır. Dönemsel olarak yoğun ruh halinde olan bireyler psikolojik çarpıntılar yaşamaktadır. Bu içeriğimizde psikolojik çarpıntı nedir, neden olur, psikolojik kalp çarpıntısı belirtileri ve tedavisi nedir ile ilgili merak edilenleri bir araya topladık. İşte psikolojik çarpıntı ile ilgili merak edilenler…

Psikolojik Çarpıntı Nedir?

Kişiler belli nedenler yüzünden çarpıntı sorunu yaşamaktadır. Bu çarpıntı türlerinden biri de psikolojik çarpıntıdır. Psikolojik çarpıntı nedir diye merak edenlere duygusal karmaşa yaşayan kişilerin aniden kalp çarpıntısı yaşaması ve nefessiz kalması durumları olduğunu söyleyebiliriz. Kişi böyle durumlarda aniden başlayan kalp çarpıntısı yüzünden çoğunlukla paniğe kapılmaktadır. Hatta bazen anksiyete atakları da psikolojik çarpıntıya neden olabilmektedir. Kişi bu tarz bir çarpıntı yaşadığında kendisini nefes almaya zorlamakta ancak genellikle nefes darlığı yaşamaktadır. Çarpıntı ve nefes darlığı yüzünden paniğe kapılan kişi aniden ölme korkusu yaşamaktadır.

Psikolojik Çarpıntı Neden Olur?

Çoğunlukla aniden ortaya çıkan psikolojik çarpıntı neden olur diye sorgulanmaktadır. Psikolojik çarpıntının pek çok nedeni olabilmektedir. Özellikle yoğun duygusal baskı, stres ve üzüntüyle karşı karşıya kalan kişilerde psikolojik çarpıntı ortaya çıkabilmektedir. Psikolojik çarpıntı kişilerde panik atak ve anksiyete ile beraber de görülebilmektedir. Ya da bu tarz psikolojik rahatsızlıklar çarpıntıya neden olabilir.

Psikolojik Kalp Çarpıntısı Belirtileri

Psikolojik kalp çarpıntısını fiziki rahatsızlık olan kalp çarpıntısından ayırmak önemlidir. Dolayısıyla psikolojik kalp çarpıntısı belirtileri kişiden kişiye değişmekle beraber ortaya çıkabilmektedir. Psikolojik kalp çarpıntısı belirtilerini sizler için sıraladık;

Kişi psikolojik kalp çarpıntısı yaşadığı esnada nefesi de daralmaktadır.

Psikolojik çarpıntısı kişide ölüm korkusuna yol açar.

Psikolojik kalp çarpıntısında göğüs ağrısı hissedilebilir.

Psikolojik kalp çarpıntısı başta dönmeye ve terlemelere yol açar.

Psikolojik kalp çarpıntısı diğer çarpıntıdan farklı olarak sakinleşmeye bağlı olarak azalarak hafifler ve geçer.

Kişi derin nefes almaya başladığında ve yüzüne soğuk su çarptığında çarpıntı hafiflemeye başlar.

Psikolojik kalp çarpıntısı ile fiziki kalp çarpıntısının farklı olduğunun bilincinde olmak önemlidir. Bu yüzden kişi çarpıntı sorunu yaşadığında mutlaka uzman bir hekime danışmalıdır. Çünkü psikolojik kalp çarpıntısının da erken teşhisi önemlidir.

Psikolojik Kalp Çarpıntısı Tedavisi

Psikolojik kalp çarpıntısı pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bazen fazla stres altında kalan ya da ani üzüntü yaşayan kişilerde birden psikolojik kalp çarpıntısı görülebilmektedir. Psikolojik kalp çarpıntısı kişinin yaşadığı duygu yoğunluğuyla ilgilidir. Bazı durumlarda psikolojik kalp çarpıntısı kişilerde ölüm korkusu, anksiyete ve panik bozukluğuyla beraber yaşanabilir. Psikolojik kalp çarpıntısı tedavisi için öncelikle kişi vakit geçirmeden bir uzmandan destek almaktadır. Psikologlar ve psikiyatristler böyle durumlarda kişilere yardımcı olabilmektedir. Ayrıca kişi psikolojik kalp çarpıntısı yaşadığından derin nefeslerle kendisini sakinleştirmeye çalışmalıdır. Bazı kişilerde su içmek de sakinleşmeye yardımcı olabilir. Kalp çarpıntısı fiziki çarpıntıdan farklı olarak sakinleşince geçmektedir.

Psikolojik Çarpıntı Ne Kadar Sürer?

Psikolojik kalp çarpıntısı yaşayan kişiler psikolojik çarpıntı ne kadar sürer diye merak ederler. Çoğunlukla eğer kişinin yaşadığı çarpıntı psikolojikse kısa sürede kendi kendine geçmektedir. Örneğin psikolojik çarpıntının saniyeler sürdüğünü söyleyebiliriz.

Strese Bağlı Kalp Çarpıntısı Nasıl Geçer?

Strese bağlı kalp çarpıntısı nasıl geçer diye pek kişi tarafından merak edilmektedir. Çoğunlukla yoğun stres altında kalan kişilerin yaşadığı bu tarz kalp çarpıntıları kişinin kendisini sakinleştirip derin nefesler almasıyla son bulmaktadır