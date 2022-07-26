|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
10+0
10+0
|12
12
10
10
|654
658
915
1.040
|460,43484
504,41171
483,68298
470,78195
|Koç Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0
12+0
8+0
7+0
|13
12
8
7
|523
727
930
422
|464,93451
502,07968
483,37280
493,39976
|Boğaziçi Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|1.553
1.160
1.084
1.150
|440,10642
492,94986
479,73361
467,56043
|Özyeğin Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
12+0
8+0
8+0
|11
12
8
8
|2.464
2.120
1.680
3.320
|429,74219
479,28654
469,28070
438,89589
|ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|4.963
2.610
2.772
3.440
|413,12442
474,38287
455,75595
438,15780
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
7+0
7+0
|12
12
7
7
|7.614
2.870
2.593
2.220
|402,45165
472,10446
457,51130
449,61568
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
9+0
5+0
5+0
|9
9
5
5
|6.152
3.350
2.848
4.180
|407,91736
468,07807
454,97214
433,64008
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0
14+0
9+0
9+0
|14
14
9
9
|9.823
3.390
3.702
4.440
|395,99796
467,70718
447,69480
432,21916
|Yeditepe Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|14+0
13+0
9+0
8+0
|14
13
9
8
|12.700
3.630
3.043
4.180
|389,48704
466,05915
453,23607
433,66088
|Hacettepe Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|12.688
7.220
7.807
9.240
|389,50688
446,27884
429,94937
416,49451
|Koç Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
19+0
11+0
3+0
|5
19
11
3
|4.973
8.100
8.603
2.530
|413,07954
442,73361
427,75465
445,75191
|Kadir Has Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
7+0
7+0
|12
12
7
7
|14.797
7.380
7.159
8.930
|385,50885
445,71909
431,88250
417,27888
|İstanbul Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|18.566
10.000
12.553
15.500
|379,32653
436,16281
419,00138
404,01102
|Ted Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0
14+0
10+0
10+0
|14
14
10
10
|20.220
10.800
14.080
21.100
|376,94265
433,86286
416,28552
395,43856
|İbn Haldun Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
10+0
10+0
|12
12
10
10
|19.018
11.300
13.363
21.600
|378,67900
432,38265
417,56182
394,76043
|Mef Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0
14+0
8+0
8+0
|13
14
8
8
|20.586
11.600
16.045
18.000
|376,40765
431,59338
412,91483
399,88715
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
7+0
6+0
|12
12
7
6
|25.247
12.300
11.830
15.900
|370,53349
429,94729
420,40022
403,29452
|Ankara Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|25.412
13.500
19.929
22.200
|370,36141
427,08547
407,14319
394,02178
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
8+0
—
—
|8
8
—
—
|22.923
14.300
—
—
|373,38899
425,49114
—
—
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
14+0
9+0
8+0
|12
14
9
8
|24.375
15.000
22.595
25.800
|371,56703
424,01836
403,77788
389,28877
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|30+0
30+0
35+0
35+0
|30
30
35
35
|30
30
35
35
|377,59876
422,59646
401,15471
381,07226
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
9+0
6+0
6+0
|9
9
6
6
|26.576
16.000
21.272
21.800
|369,09026
422,19384
405,41269
394,48016
|Ege Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|28.306
16.400
22.264
23.800
|367,15508
421,49633
404,18105
391,86139
|Çankaya Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
11+0
7+0
7+0
|12
11
7
7
|34.266
19.200
23.377
23.000
|361,29016
417,02136
402,80375
392,86396
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
13+0
8+0
7+0
|12
13
8
7
|29.737
20.000
23.681
28.800
|365,68852
416,01586
402,44049
385,78243
|Üsküdar Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
14+0
9+0
9+0
|12
14
9
9
|30.764
20.100
26.451
23.000
|364,66854
415,85536
399,24510
392,92045
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|100+3
90+3
90+3
100+3
|103
93
93
103
|38.185
20.800
28.101
31.600
|357,84727
414,94753
397,46613
382,72822
|Yaşar Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
8+0
8+0
|12
12
8
8
|47.189
24.400
28.471
29.000
|350,70567
410,74717
397,07484
385,52711
|Üsküdar Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
14+0
9+0
9+0
|12
14
9
9
|33.650
24.900
28.673
30.500
|361,86064
410,15074
396,87047
383,85503
|Maltepe Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
8+0
5+0
7+0
|8
8
5
7
|37.198
26.200
34.034
41.100
|358,68550
408,87807
391,51891
373,22314
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0
8+0
5+0
5+0
|7
8
5
5
|52.848
27.900
30.483
32.100
|346,57459
407,09755
394,99589
382,18955
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|100+3
90+3
90+3
90+3
|103
93
93
93
|48.227
28.000
35.356
36.500
|349,92131
407,01217
390,27630
377,61587
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0
14+0
9+0
9+0
|15
14
9
9
|56.000
30.500
33.219
38.200
|344,39349
404,70558
392,33460
375,94691
|Akdeniz Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|53.001
32.200
41.077
41.700
|346,46400
403,28908
385,36283
372,66193
|İstanbul Ticaret Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0
14+0
9+0
8+0
|15
14
9
8
|56.873
32.800
33.162
39.600
|343,78364
402,72849
392,38934
374,65257
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
8+0
5+0
5+0
|8
8
5
5
|49.581
34.800
37.744
38.500
|348,90948
401,15398
388,14977
375,65772
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|56.175
35.300
41.488
41.100
|344,27498
400,75801
385,02016
373,26990
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
8+0
5+0
5+0
|8
8
5
5
|59.780
35.600
37.792
38.500
|341,91870
400,44829
388,10441
375,67124
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
60+2
60+2
—
|82
62
62
—
|57.259
35.700
43.515
—
|343,54837
400,42076
383,30846
—
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|57.699
36.600
—
—
|343,26106
399,66188
—
—
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|80+2
70+2
70+2
60+2
|82
72
72
62
|58.666
36.700
44.096
46.400
|342,62830
399,60762
382,83664
368,59576
|Doğuş Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
6+0
4+0
6+0
|6
6
4
6
|66.232
36.900
38.776
45.900
|337,87962
399,42093
387,24550
369,01486
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|100+3
90+3
90+3
90+3
|103
93
93
93
|69.302
38.800
44.367
45.100
|336,04396
398,07703
382,61095
369,71422
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|60.022
40.400
—
—
|341,76495
396,91800
—
—
|Maltepe Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
9+0
6+0
7+0
|9
9
6
7
|58.974
40.600
41.764
46.300
|342,41685
396,75813
384,77669
368,68049
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
11+0
10+0
|12
12
11
10
|73.981
41.800
41.267
44.400
|333,33800
395,89924
385,19574
370,27855
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|80+2
70+2
70+2
50+2
|82
72
72
52
|74.163
43.400
46.956
47.300
|333,23243
394,73415
380,53001
367,82713
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|18+0
9+0
10+0
9+0
|18
9
10
9
|90.139
43.600
52.160
48.900
|324,93803
394,59510
376,65957
366,45073
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
9+0
6+0
—
|9
9
6
—
|62.259
44.200
45.692
—
|340,33318
394,19674
381,57027
—
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|74.956
44.400
47.582
47.900
|332,81086
394,03730
380,05668
367,29962
|Ufuk Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
11+0
6+0
6+0
|11
11
6
6
|71.395
45.000
44.597
42.600
|334,83763
393,69130
382,42834
371,86962
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|86.487
47.200
51.988
50.800
|326,74447
392,24720
376,77913
364,87408
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
22+0
6+0
7+0
|12
22
6
7
|73.257
48.100
38.135
40.400
|333,74686
391,65247
387,81481
373,89272
|Beykent Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
11+0
6+0
9+0
|12
11
6
9
|73.842
49.100
46.855
46.900
|333,41928
391,03686
380,60408
368,16533
|Ankara Bilim Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0
8+0
—
—
|7
8
—
—
|75.296
49.200
—
—
|332,61558
390,97349
—
—
|Doğuş Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
6+0
5+0
7+0
|8
6
5
7
|83.392
51.200
50.717
50.700
|328,35203
389,67279
377,68929
365,04390
|Bursa Teknik Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|90+3
80+2
80+2
60+2
|93
82
82
62
|80.787
51.700
54.074
54.000
|329,71425
389,36044
375,27907
362,30855
|Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
9+0
5+0
—
|10
9
5
—
|111.634
51.900
41.543
—
|315,11336
389,24528
384,97474
—
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
11+0
7+0
8+0
|11
11
7
8
|87.155
52.500
48.783
46.800
|326,40359
388,92328
379,08285
368,26933
|İzmir Bakırçay Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
60+2
|82
82
82
62
|91.528
52.800
53.312
51.900
|324,26322
388,71051
375,84823
363,96609
|Çukurova Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|89.123
53.100
53.601
50.400
|325,43582
388,50942
375,61990
365,25528
|Haliç Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0
13+0
9+0
8+0
|14
13
9
8
|79.463
53.400
52.588
51.200
|330,37705
388,35483
376,34866
364,56792
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|95.929
54.300
56.525
55.400
|322,19091
387,80521
373,57163
361,27022
|Abdullah Gül Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
40+1
—
—
|62
41
—
—
|86.755
54.800
—
—
|326,61222
387,53855
—
—
|ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0
14+0
5+0
5+0
|15
14
5
5
|98.779
90.700
39.609
45.700
|320,82923
368,66180
386,55368
369,22581
|Selçuk Üniversitesi (Konya)
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|70+2
60+2
60+2
—
|72
62
62
—
|88.267
56.600
58.563
—
|325,84711
386,51514
372,15291
—
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|43+0
49+0
7+0
7+0
|43
49
7
7
|104.411
129.000
40.648
41.100
|318,30376
351,33283
385,69781
373,23161
|Antalya Bilim Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
11+0
6+0
—
|11
11
6
—
|91.921
59.100
65.041
—
|324,06567
385,09735
367,84715
—
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|24+0
24+0
15+0
15+0
|24
24
15
15
|76.843
59.600
51.770
49.600
|331,79173
384,82799
376,94036
365,91613
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
14+0
8+0
7+0
|12
14
8
7
|84.948
60.900
52.764
52.300
|327,56169
384,06099
376,23256
363,65346
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|102.592
61.100
57.401
54.100
|319,10606
383,96913
372,94573
362,21560
|Mersin Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|108.979
62.800
59.677
55.900
|316,25115
383,01197
371,37469
360,90548
|İzmir Demokrasi Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|94.974
63.300
—
—
|322,63774
382,71214
—
—
|Balıkesir Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|70+2
60+2
60+2
—
|72
62
62
—
|105.652
65.100
65.168
—
|317,73335
381,73785
367,77158
—
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|70+2
60+2
60+2
—
|72
62
62
—
|110.822
66.500
66.467
—
|315,46415
380,91346
366,96950
—
|Çağ Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0
13+0
7+0
7+0
|13
13
7
7
|111.910
67.100
59.712
57.400
|314,98899
380,58470
371,35276
359,73304
|Sakarya Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|89.474
68.300
—
—
|325,26860
379,90262
—
—
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
11+0
7+0
6+0
|11
11
7
6
|110.292
68.900
57.402
56.300
|315,69087
379,60794
372,94250
360,58542
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
14+0
9+0
8+0
|12
14
9
8
|98.964
73.900
57.587
55.500
|320,74801
377,01109
372,81437
361,14032
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0
14+0
9+0
9+0
|15
14
9
9
|78.174
74.900
56.855
54.300
|331,08515
376,47738
373,32229
362,10743
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
10+0
7+0
7+0
|11
10
7
7
|93.315
79.200
52.565
47.500
|323,40667
374,32378
376,37635
367,60211
|Nişantaşı Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
10+0
5+0
5+0
|11
10
5
5
|98.619
77.100
64.081
66.500
|320,91173
375,34602
368,46089
353,28761
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|60+2
40+1
—
—
|62
41
—
—
|116.000
78.400
—
—
|313,28972
374,71318
—
—
|Afyon Kocatepe Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|70+2
60+2
40+1
—
|72
62
41
—
|125.554
78.700
68.768
—
|309,45651
374,57335
365,54403
—
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|121.678
78.900
—
—
|310,96776
374,47036
—
—
|Nişantaşı Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
11+0
7+0
7+0
|12
11
7
7
|103.187
82.100
61.529
62.600
|318,83542
372,87537
370,14687
355,91525
|Samsun Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|111.588
83.500
—
—
|315,12965
372,20739
—
—
|Beykoz Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
7+0
6+0
|12
12
7
6
|112.550
83.800
64.780
65.700
|314,74478
372,04567
368,00723
353,80228
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
11+0
6+0
8+0
|11
11
6
8
|116.809
116.000
59.023
61.400
|312,96485
356,77148
371,85299
356,74680
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0
13+0
8+0
9+0
|14
13
8
9
|118.039
94.100
59.457
59.300
|312,43814
366,98391
371,54660
358,27818
|İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
6+0
4+0
3+0
|6
6
4
3
|114.376
86.200
68.010
63.800
|313,98361
370,85355
365,99493
355,02820
|Atatürk Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|113.480
87.400
—
—
|314,35634
370,22809
—
—
|İstanbul Gedik Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
9+0
7+0
6+0
|10
9
7
6
|113.418
89.600
61.452
58.000
|314,37929
369,18226
370,19593
359,22635
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|135.523
87.700
69.562
60.900
|305,65184
370,08118
365,04562
357,07533
|İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
8+0
5+0
—
|8
8
5
—
|120.858
93.800
73.544
—
|311,31519
367,12962
362,53360
—
|İstanbul Rumeli Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0
12+0
7+0
6+0
|13
12
7
6
|124.041
95.400
74.679
73.700
|310,03330
366,36939
361,87750
348,50998
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|106.726
96.100
—
—
|317,26007
366,04833
—
—
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|120+3
120+3
100+3
90+3
|123
123
103
93
|155.298
96.200
68.734
59.700
|298,70709
365,96736
365,56015
357,97187
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
14+0
10+0
9+0
|12
14
10
9
|129.484
113.000
68.741
69.800
|307,93560
358,11632
365,55456
351,02576
|Kapadokya Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0
10+0
6+0
6+0
|13
10
6
6
|144.873
110.000
69.394
72.500
|302,23902
359,55715
365,15186
349,23391
|Dicle Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|116.818
98.600
—
—
|312,96217
364,86046
—
—
|Uşak Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|132.240
100.000
—
—
|306,88701
364,25507
—
—
|Avrasya Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0
12+0
8+0
7+0
|14
12
8
7
|129.783
103.000
101.533
58.300
|307,82402
362,66338
347,28855
359,02405
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|132.290
104.000
—
—
|306,87038
362,31195
—
—
|Erzurum Teknik Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|153.525
108.000
74.662
67.100
|360,57201
361,88628
352,84519
-
|İstanbul Rumeli Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0
8+0
—
—
|7
8
—
—
|109.313
107.000
—
—
|316,09393
360,60315
—
—
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
10+0
8+0
|12
12
10
8
|121.300
109.000
90.608
79.100
|311,13017
360,02559
352,94379
345,18341
|Çankırı Karatekin Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|80+2
70+2
60+2
—
|82
72
62
—
|171.514
109.000
86.000
—
|293,52324
359,79339
355,45061
—
|İstanbul Galata Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|112.069
110.000
—
—
|314,92277
359,65181
—
—
|Ted Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|44+0
46+0
25+0
25+0
|44
46
25
25
|129.673
114.000
79.396
76.900
|307,86147
357,59895
359,10682
346,54471
|Kastamonu Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|155.347
113.000
—
—
|298,69243
358,21689
—
—
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
60+2
|82
82
82
62
|158.325
118.000
81.902
73.700
|297,70798
356,15043
357,75122
348,48119
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
|Psikoloji (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|182.953
115.000
83.662
65.900
|290,12952
357,33833
356,73168
353,64068
|Ufuk Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|7+0
7+0
10+0
4+0
|7
7
10
4
|139.392
116.000
128.273
103.000
|304,20698
356,68657
335,03019
332,08751
|Mardin Artuklu Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|70+2
60+2
60+2
—
|72
62
62
—
|155.560
119.000
100.154
—
|298,62413
355,75360
348,00533
—
|Antalya Akev Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|118.027
121.000
—
—
|312,44330
354,78993
—
—
|Gümüşhane Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|80+2
70+2
70+2
—
|82
72
72
—
|179.865
128.000
101.689
—
|291,01759
351,61343
347,21496
—
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
13+0
8+0
8+0
|12
13
8
8
|144.554
130.000
95.018
78.300
|302,35296
350,86891
350,63778
345,69421
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|41+0
41+0
40+0
40+0
|41
41
40
40
|92.937
132.000
142.504
100.000
|323,59705
349,85417
329,25401
333,46314
|Yeditepe Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|44+0
45+0
40+0
30+0
|44
45
40
30
|128.603
136.000
102.187
94.300
|308,28548
348,17787
346,95612
336,67989
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|51+0
51+0
—
—
|51
51
—
—
|135.212
137.000
—
—
|305,76485
348,03836
—
—
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|3+0
3+0
—
—
|3
3
—
—
|147.165
139.000
—
—
|301,45876
347,21540
—
—
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|65+0
74+0
68+0
60+0
|65
74
68
60
|142.158
139.000
125.817
138.000
|303,19828
346,96724
336,07468
316,66257
|Bingöl Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|192.247
141.000
108.421
78.300
|287,52251
346,51849
343,89056
345,69223
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|19+0
15+0
7+0
7+0
|19
15
7
7
|156.311
147.000
104.728
85.800
|298,37256
343,93921
345,71727
341,35052
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|65+0
73+0
76+0
68+0
|65
73
76
68
|135.783
143.000
140.780
137.000
|305,55778
345,35274
329,92566
317,10198
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|3+0
3+0
—
—
|3
3
—
—
|139.211
144.000
—
—
|304,27257
344,98409
—
—
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|51+0
48+0
49+0
—
|51
48
49
—
|140.820
145.000
147.793
—
|303,68370
344,80162
327,20202
—
|Özyeğin Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|47+0
49+0
40+0
40+0
|47
49
40
40
|126.170
147.000
134.456
119.000
|309,22670
343,94187
332,44193
324,39420
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0
14+0
11+0
8+0
|14
14
11
8
|172.478
154.000
144.104
107.000
|293,22279
341,31058
328,62285
330,04091
|Munzur Üniversitesi (Tunceli)
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|182.569
154.000
—
—
|290,23748
341,11770
—
—
|Anadolu Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|61.083
—
—
—
|341,08451
—-
—
—
|Yaşar Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|30+0
25+0
10+0
11+0
|30
25
10
11
|174.469
221.000
117.091
109.000
|292,63433
318,68971
339,88656
329,39485
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|24+0
25+0
8+0
4+0
|24
22
8
4
|284.231
—
156.274
90.200
|266,36325
—
324,06106
338,84979
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|26+0
26+0
13+0
—
|26
26
13
—
|143.470
161.000
131.986
—
|302,73153
338,47893
333,47653
—
|Işık Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|65.605
—
—
—
|338,27206
—-
—
—
|İstinye Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|66.195
—
—
—
|337,89807
—-
—
—
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|43+0
42+0
25+0
25+0
|43
42
25
25
|172.562
165.000
200.781
160.000
|293,19868
337,16821
309,48586
308,77857
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0
14+0
11+0
8+0
|14
14
11
8
|186.794
170.000
141.531
98.500
|289,04817
335,40926
329,63678
334,55672
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|71.273
—
—
—
|334,91128
—-
—
—
|Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Güzelyurt)
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
7+0
6+0
4+0
|6
7
6
4
|223.466
173.000
171.561
119.000
|279,49052
334,11267
318,73343
324,48703
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|28+0
13+0
8+0
4+0
|28
13
8
4
|235.123
213.000
167.637
99.600
|276,68939
321,10250
320,03998
334,02524
|Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|29+0
28+0
—
—
|29
28
—
—
|175.853
175.000
—
—
|292,20901
333,56486
—
—
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|58+0
58+0
11+0
10+0
|58
58
11
10
|359.914
767.000
133.284
101.000
|253,24043
229,47159
332,92286
333,18589
|Çankaya Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|60+0
55+0
30+0
30+0
|60
55
30
30
|173.533
179.000
133.503
110.000
|292,92033
332,31900
332,83929
328,59254
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|22+0
13+0
11+0
6+0
|22
13
11
6
|203.906
178.000
222.934
127.000
|284,40204
332,62431
303,26507
321,21664
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
9+0
7+0
9+0
|12
9
7
9
|172.948
180.000
173.195
123.000
|293,08667
331,93316
318,16723
322,63924
|Koç Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|71+0
52+0
55+0
54+0
|71
52
55
54
|222.655
180.000
274.371
169.000
|279,67957
331,89457
290,69319
305,67815
|Kadir Has Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|63+0
35+0
26+0
23+0
|63
35
26
23
|191.199
181.000
202.255
149.000
|287,81520
331,47169
309,05101
312,47774
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
14+0
11+0
7+0
|10
14
11
7
|186.199
184.000
168.307
118.000
|289,22047
330,56897
319,81723
325,17262
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
11+0
10+0
8+0
|12
11
10
8
|191.548
191.000
174.635
115.000
|287,70846
328,01733
317,70240
326,58189
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|84.086
—
—
—
|327,99581
—-
—
—
|Uluslararası Final Üniversitesi (Girne)
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
11+0
9+0
7+0
|11
11
9
7
|223.947
196.000
175.748
125.000
|279,37496
326,61574
317,32221
321,93266
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|92.188
—
—
—
|323,93365
—-
—
—
|Girne Üniversitesi (Girne)
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
6+0
5+0
4+0
|8
6
5
4
|222.204
204.000
165.176
161.000
|279,78242
323,90841
320,90547
308,32715
|İstinye Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|92.506
—
—
—
|323,78967
—-
—
—
|Atılım Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|203.136
206.000
—
—
|284,60424
323,21471
—
—
|Doğuş Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|37+0
28+0
—
—
|37
28
—
—
|226.605
210.000
—
—
|278,71631
322,07643
—
—
|İstanbul Kent Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|96.892
—
—
—
|321,71185
—-
—
—
|İzmir Demokrasi Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|97.177
—
—
—
|321,58569
—-
—
—
|Fenerbahçe Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|97.670
—
—
—
|321,35020
—-
—
—
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|99.697
—
—
—
|320,41296
—-
—
—
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
9+0
6+0
—
|9
9
6
—
|230.556
217.000
256.975
—
|277,78851
320,06754
294,68098
—
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|101.348
—
—
—
|319,66916
—-
—
—
|Özyeğin Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|17+0
17+0
—
—
|17
17
—
—
|239.123
218.000
—
—
|275,76831
319,62479
—
—
|Beykoz Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|103.524
—
—
—
|318,68357
—-
—
—
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne)
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
7+0
5+0
1+0
|8
7
5
1
|223.317
225.000
174.144
164.000
|279,52318
317,63963
317,86779
307,21047
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0
19+0
49+0
56+0
|25
19
49
56
|250.075
224.000
301.479
332.000
|273,33066
317,78980
284,92055
267,52580
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0
15+0
45+0
56+0
|20
15
26
54
|253.636
229.000
Dolmadı
Dolmadı
|272,56276
316,28865
Dolmadı
Dolmadı
|Uluslararası Final Üniversitesi (Girne)
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0
7+0
5+0
4+0
|7
7
5
4
|235.931
286.000
179.931
188.000
|276,49918
301,26763
315,93038
299,68670
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|50+0
52+0
9+0
5+0
|50
52
9
5
|353.504
390.000
180.710
141.000
|254,24363
279,28679
315,68028
315,56071
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|110.779
—
—
—
|315,48585
—-
—
—
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
10+0
6+0
8+0
|10
10
6
8
|209.193
283.000
185.953
204.000
|283,02185
302,10295
314,02673
295,21525
|İstanbul Kent Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0
—
—
—
|13
—
—
—
|115.222
—
—
—
|313,62943
—-
—
—
|İstanbul Galata Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|118.158
—
—
—
|312,38381
—-
—
—
|Yalova Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|118.523
—
—
—
|312,24096
—-
—
—
|İstanbul Gedik Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
7+0
—
—
|12
7
—
—
|188.530
244.000
—
—
|288,56417
312,15851
—
—
|Mef Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|76+0
76+0
60+0
32+0
|76
76
60
32
|219.285
246.000
253.265
192.000
|280,50898
311,44652
295,58252
298,56695
|İstanbul Ticaret Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|27+0
25+0
27+0
24+0
|27
25
27
24
|239.931
246.000
244.890
240.000
|275,57779
311,43088
297,62122
286,07923
|Doğuş Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|29+0
27+0
7+0
9+0
|29
27
7
9
|242.158
248.000
328.089
417.000
|275,06438
311,07998
279,70910
254,22751
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|42+0
42+0
25+0
20+0
|42
42
25
20
|270.084
250.000
306.958
240.000
|269,18266
310,42122
283,80882
286,24165
|Doğuş Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
6+0
—
—
|5
6
—
—
|270.458
257.000
—
—
|269,10943
308,59213
—
—
|Beykent Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|68+0
59+0
—
—
|68
59
—
—
|278.871
259.000
—
—
|267,42710
308,19133
—
—
|Düzce Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|129.602
—
—
—
|307,88762
—-
—
—
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|169.774
260.000
—
—
|294,06493
307,84351
—
—
|Toros Üniversitesi
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|130.223
—
—
—
|307,65308
—-
—
—
|Üsküdar Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|30+0
34+0
16+0
16+0
|30
34
16
16
|257.052
285.000
382.626
272.000
|271,84538
301,43533
270,16521
278,96278
|Yeditepe Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|32+0
32+0
40+0
45+0
|32
32
40
45
|282.129
289.000
407.791
452.000
|266,78504
300,59832
266,20751
249,56942
|Toros Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|149.789
—
—
—
|300,55502
—-
—
—
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|64+0
67+0
71+0
72+0
|64
67
71
72
|280.027
294.000
368.509
438.000
|267,20042
299,43809
272,48513
251,35525
|Ankara Bilim Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|33+0
34+0
—
—
|33
34
—
—
|577.555
297.000
—
—
|215,81469
298,55192
—
—
|İstanbul Rumeli Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|38+0
36+0
27+0
20+0
|38
36
27
20
|266.922
298.000
293.459
309.000
|269,82434
298,34807
286,58665
271,62709
|Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|159.213
—
—
—
|297,41140
—-
—
—
|Kıbrıs Batı Üniversitesi (Gazimağusa)
|Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0
10+0
—
—
|7
10
—
—
|238.647
303.000
—
—
|275,86998
297,39426
—
—
|Nişantaşı Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0
1+0
—
—
|1
1
—
—
|161.247
455.000
—
—
|296,75467
268,26820
—
—
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|36+0
41+0
45+0
40+0
|36
41
45
40
|386.029
564.000
248.825
238.000
|249,25089
252,51437
296,66291
286,66999
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|63+0
59+0
54+0
10+0
|63
59
54
10
|494.554
490.000
332.821
201.000
|234,90216
262,80873
278,81375
296,06385
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|31+0
35+0
27+0
24+0
|31
35
27
24
|313.946
308.000
391.565
515.000
|260,86910
296,03933
268,72065
241,97923
|Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|28+0
20+0
25+0
—
|28
20
25
—
|337.891
311.000
395.179
—
|256,77694
295,53471
268,15723
—
|Nişantaşı Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|71+0
63+0
37+0
—
|71
63
37
—
|298.150
317.000
346.664
—
|263,72764
294,04124
276,30494
—
|Doğuş Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
7+0
—
—
|5
7
—
—
|322.452
323.000
—
—
|259,36116
292,86687
—
—
|Çankaya Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
10+0
14+0
14+0
|11
10
14
14
|311.501
329.000
383.024
303.000
|261,28750
291,55048
270,10002
272,74798
|Ted Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|32+0
30+0
25+0
25+0
|32
30
25
25
|316.206
344.000
324.942
292.000
|260,46617
288,43797
280,29590
274,99638
|Haliç Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|62+0
64+0
54+0
24+0
|62
64
54
24
|341.835
346.000
407.905
413.000
|256,12990
288,05060
266,19014
254,82833
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|32+0
40+0
16+0
16+0
|32
40
16
16
|583.603
752.000
344.613
238.000
|207,63580
230,93659
276,66188
286,64341
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|199.252
—
—
—
|285,61346
—-
—
—
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|43+0
40+0
43+0
43+0
|43
40
43
43
|395.986
360.000
413.379
362.000
|247,79590
285,15474
265,36631
262,41857
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|42+0
42+0
10+0
10+0
|42
42
10
10
|322.681
365.000
312.413
301.000
|259,32189
284,17499
282,71304
273,25125
|Muş Alparslan Üniversitesi
|Psikoloji (4 Yıllık)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|205.171
—
—
—
|284,07718
—-
—
—
|Maltepe Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|30+0
30+0
23+0
12+0
|30
30
23
12
|357.159
366.000
375.502
288.000
|253,66791
283,88171
271,32468
275,83290
|Antalya Akev Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|50+0
50+0
—
—
|50
50
—
—
|337.317
374.000
—
—
|256,86639
282,45654
—
—
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|63+0
63+0
65+0
70+0
|63
63
65
70
|412.474
375.000
389.130
422.000
|245,45527
282,24298
269,11508
253,57380
|İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|34+0
34+0
36+0
27+0
|34
34
36
27
|336.922
380.000
334.395
385.000
|256,92777
281,21209
278,51208
258,85076
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|45+0
45+0
45+0
54+0
|45
45
45
54
|320.822
382.000
332.899
406.000
|259,64927
280,85368
278,79987
255,79965
|Altınbaş Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|47+0
39+0
28+0
19+0
|47
39
28
19
|397.690
391.000
394.290
388.000
|247,55477
279,14294
268,29865
258,39369
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|43+0
39+0
39+0
35+0
|43
39
39
35
|548.328
431.000
474.968
275.000
|227,02636
272,18650
256,75786
278,32816
|İstanbul Rumeli Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|27+0
25+0
—
—
|27
25
—
—
|364.549
410.000
—
—
|252,52844
275,74029
—
—
|Nişantaşı Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|62+0
53+0
—
—
|62
53
—
—
|370.725
412.000
—
—
|251,57331
275,41437
—
—
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|19+0
20+0
16+0
20+0
|19
20
16
20
|390.560
419.000
541.522
608.000
|248,59279
274,13179
248,45968
232,26229
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|48+0
53+0
35+0
16+0
|33
53
28
16
|Dolmadı
846.000
Dolmadı
298.000
|Dolmadı
222,32916
Dolmadı
273,75654
|Maltepe Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|33+0
31+0
22+0
30+0
|33
31
22
23
|352.467
425.000
496.281
Dolmadı
|254,39805
273,23300
253,98381
Dolmadı
|Antalya Bilim Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|59+0
59+0
27+0
—
|59
59
27
—
|448.892
427.000
397.784
—
|240,59792
272,81318
267,74728
—
|Yaşar Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|38+0
43+0
52+0
52+0
|38
43
52
52
|368.114
428.000
380.225
321.000
|251,97181
272,69484
270,55827
269,42358
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|45+0
41+0
41+0
40+0
|45
41
41
40
|460.899
440.000
591.667
597.000
|239,07707
270,70885
242,87920
233,31403
|Ufuk Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|52+0
52+0
44+0
50+0
|52
52
44
50
|400.198
453.000
469.345
427.000
|247,18389
268,58360
257,49559
252,80696
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|36+0
35+0
66+0
56+0
|15
35
50
56
|Dolmadı
707.000
Dolmadı
332.000
|Dolmadı
235,52124
Dolmadı
267,40460
|İstanbul Galata Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|51+0
50+0
—
—
|51
50
—
—
|375.612
461.000
—
—
|250,82608
267,30721
—
—
|Ankara Bilim Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|287.483
—
—
—
|265,74757
—-
—
—
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|56+0
49+0
—
—
|56
49
—
—
|492.523
476.000
—
—
|235,14525
265,00118
—
—
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|51+0
51+0
—
—
|51
51
—
—
|400.901
476.000
—
—
|247,08194
264,87827
—
—
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|53+0
61+0
58+0
59+0
|28
61
58
59
|Dolmadı
642.000
416.933
443.000
|Dolmadı
242,77815
264,84218
250,71991
|Kadir Has Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
33+0
3+0
20+0
|5
33
3
20
|297.203
539.000
444.101
508.000
|263,90760
255,78826
260,92954
242,69491
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|304.173
—
—
—
|262,60636
—
—
—
|Haliç Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|14+0
13+0
—
—
|14
13
—
—
|485.510
498.000
—
—
|236,01105
261,67156
—
—
|Atılım Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|53+0
49+0
49+0
49+0
|53
49
49
49
|489.439
500.000
542.579
550.000
|235,53771
261,39110
248,34031
238,13163
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|32+0
32+0
—
—
|32
32
—
—
|450.974
505.000
—
—
|240,34085
260,70242
—
—
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne)
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|42+0
33+0
8+0
5+0
|16
33
8
5
|Dolmadı
775.000
446.262
381.000
|Dolmadı
228,68247
260,62782
259,40593
|Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|29+0
20+0
—
—
|29
20
—
—
|335.019
510.000
—
—
|257,24371
259,95368
—
—
|Fenerbahçe Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|326.716
—
—
—
|258,63794
—
—
—
|Işık Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|40+0
—
—
—
|40
—
—
—
|327.518
—
—
—
|258,50350
—
—
—
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
10+0
34+0
30+0
|7
10
10
30
|Dolmadı
687.000
Dolmadı
393.000
|Dolmadı
237,76354
Dolmadı
257,75472
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|49+0
36+0
19+0
36+0
|6
36
19
33
|Dolmadı
969.000
470.397
Dolmadı
|Dolmadı
209,23791
257,35730
Dolmadı
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
|Psikoloji (%75 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
5+0
10+0
10+0
|5
5
10
10
|407.561
528.000
631.129
554.000
|246,14801
257,32747
238,76620
237,74676
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|47+0
36+0
19+0
21+0
|42
36
18
8
|Dolmadı
529.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
257,20043
Dolmadı
Dolmadı
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|3+0
10+0
15+0
35+0
|3
10
8
17
|456.256
534.000
Dolmadı
Dolmadı
|239,65993
256,53533
Dolmadı
Dolmadı
|İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|46+0
46+0
49+0
—
|46
46
49
—
|461.774
539.000
689.738
—
|238,97085
255,81074
233,00208
—
|Uluslararası Final Üniversitesi (Girne)
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|46+0
48+0
36+0
32+0
|18
31
36
32
|Dolmadı
—
483.331
733.000
|Dolmadı
—
255,67036
202,06225
|Işık Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|40+0
—
—
—
|40
—
—
—
|358.258
—
—
—
|253,49869
—
—
—
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp)
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0
3+0
—
—
|2
3
—
—
|459.998
564.000
—
—
|239,19029
252,39794
—
—
|Üsküdar Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|38+0
42+0
49+0
49+0
|38
42
49
49
|474.932
566.000
598.025
583.000
|237,31555
252,26803
242,19210
234,73060
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|28+0
27+0
56+0
35+0
|28
27
56
35
|518.501
566.000
605.935
610.000
|231,78256
252,21521
241,36875
232,09463
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|66+0
66+0
50+0
38+0
|66
66
50
38
|543.697
567.000
633.546
717.000
|227,91019
252,08968
238,51429
214,14268
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|59+0
59+0
63+0
54+0
|44
59
63
50
|Dolmadı
580.000
590.443
Dolmadı
|Dolmadı
250,41116
243,01258
Dolmadı
|Maltepe Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|23+0
23+0
23+0
48+0
|23
23
23
23
|543.790
596.000
665.399
Dolmadı
|227,89393
248,32513
235,36497
Dolmadı
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|42+0
42+0
42+0
54+0
|40
42
42
54
|Dolmadı
600.000
623.128
646.000
|Dolmadı
247,84191
239,58552
228,34263
|Maltepe Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
11+0
9+0
30+0
|11
11
9
6
|447.113
602.000
710.569
Dolmadı
|240,83488
247,61654
230,93330
Dolmadı
|Haliç Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|39+0
—
—
—
|39
—
—
—
|404.399
—
—
—
|246,60001
—
—
—
|Kapadokya Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|41+0
42+0
40+0
40+0
|41
42
40
40
|517.217
617.000
591.086
547.000
|231,94948
245,76315
242,94167
238,43109
|Üsküdar Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0
22+0
21+0
32+0
|20
22
21
21
|529.344
626.000
734.464
Dolmadı
|230,25290
244,75490
228,47157
Dolmadı
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|29+0
20+0
50+0
63+0
|14
20
28
31
|Dolmadı
630.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
244,28159
Dolmadı
Dolmadı
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|67+0
48+0
45+0
54+0
|34
48
45
42
|Dolmadı
633.000
679.319
Dolmadı
|Dolmadı
243,89486
234,00509
Dolmadı
|Avrasya Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|66+0
68+0
72+0
63+0
|30
62
70
63
|Dolmadı
—
Dolmadı
502.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
243,45208
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|19+0
—
—
—
|19
—
—
—
|428.445
—
—
—
|243,29132
—-
—
—
|İstanbul Rumeli Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|37+0
30+0
9+0
10+0
|5
30
9
10
|Dolmadı
736.000
597.650
649.000
|Dolmadı
232,54026
242,23151
227,94441
|ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|75+0
76+0
70+0
81+0
|60
76
70
73
|Dolmadı
656.000
817.026
Dolmadı
|Dolmadı
241,21148
206,68983
Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0
20+0
18+0
24+0
|20
20
18
17
|502.323
670.000
651.126
Dolmadı
|233,91584
239,58971
236,76358
Dolmadı
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|33+0
35+0
45+0
41+0
|7
35
45
29
|Dolmadı
670.000
701.239
Dolmadı
|Dolmadı
239,56618
231,86063
Dolmadı
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|458.388
—
—
—
|239,38927
—-
—
—
|Uluslararası Final Üniversitesi (Girne)
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|13+0
11+0
15+0
32+0
|1
11
15
16
|Dolmadı
770.000
626.497
Dolmadı
|Dolmadı
229,17028
239,23329
Dolmadı
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|39+0
39+0
31+0
48+0
|38
39
19
25
|Dolmadı
675.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
239,06398
Dolmadı
Dolmadı
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|23+0
—
—
—
|23
—
—
—
|482.148
—
—
—
|236,41665
—-
—
—
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|48+0
41+0
24+0
36+0
|24
41
21
10
|Dolmadı
707.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
235,48590
Dolmadı
Dolmadı
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|18+0
20+0
24+0
37+0
|3
20
20
20
|Dolmadı
734.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
232,70041
Dolmadı
Dolmadı
|İstanbul Galata Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|513.651
—
—
—
|232,43574
—-
—
—
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0
10+0
11+0
41+0
|15
10
7
3
|533.159
755.000
Dolmadı
Dolmadı
|229,66902
230,61921
Dolmadı
Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Psikoloji (Ücretli (4 Yıllık)
|EA
|17+0
20+0
20+0
24+0
|—
20
20
24
|Dolmadı
768.000
787.152
643.000
|Dolmadı
229,33076
221,09143
228,65622
|İstinye Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|60+0
—
—
—
|60
—
—
—
|535.681
—
—
—
|229,27625
—-
—
—
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
5+0
25+0
35+0
|5
5
3
8
|548.453
841.000
Dolmadı
Dolmadı
|227,00030
222,79409
Dolmadı
Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|14+0
10+0
15+0
19+0
|—
7
3
19
|Dolmadı
—
Dolmadı
658.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
226,93133
|Uluslararası Final Üniversitesi (Girne)
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|37+0
28+0
19+0
16+0
|8
23
19
4
|Dolmadı
—
766.416
Dolmadı
|Dolmadı
—
224,58957
Dolmadı
|Altınbaş Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
10+0
16+0
9+0
|3
10
5
1
|Dolmadı
827.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
223,97436
Dolmadı
Dolmadı
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0
18+0
12+0
27+0
|8
18
1
12
|Dolmadı
946.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
212,90608
Dolmadı
Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|17+0
15+0
20+0
28+0
|15
15
15
8
|Dolmadı
966.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
209,72571
Dolmadı
Dolmadı
|Uluslararası Final Üniversitesi (Girne)
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
5+0
6+0
20+0
|—
4
2
2
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İstanbul Rumeli Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|16+0
17+0
—
—
|1
16
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Kıbrıs Batı Üniversitesi (Gazimağusa)
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|36+0
40+0
—
—
|6
18
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Toros Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|52+0
—
—
—
|46
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|21+0
30+0
—
—
|4
6
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Işık Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0
—
—
—
|8
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Güzelyurt)
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|39+0
38+0
—
—
|12
22
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp)
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
15+0
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|7+0
16+0
—
—
|1
3
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Girne Üniversitesi (Girne)
|Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|42+0
32+0
—
—
|12
23
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü)
|Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0
15+0
25+0
50+0
|1
14
12
19
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp)
|Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|3+0
10+0
—
—
|2
3
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İstinye Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|49+0
—
—
—
|33
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Toros Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|51+0
—
—
—
|15
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Işık Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0
—
—
—
|11
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İstanbul Kent Üniversitesi
|Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|51+0
—
—
—
|7
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
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