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Haberler Gündem Psikoloji taban puanları 2022: Psikoloji bölümü YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Psikoloji taban puanları 2022: Psikoloji bölümü YKS üniversite taban puanları açıklandı mı?

AYT, YDT ve TYT şeklinde üç oturum olarak gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları 18 Temmuz itibarıyla açıklandı. Sınavların açıklanması ile birlikte gözler tercih işlemlerine çevrildi. ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzu ile tercih tarihleri netlik kazandı. Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması sınav sonuçlarının açıklanması ile merak konusu oldu. İşte detaylar...

26.07.2022 - 15:39 | Güncelleme: ABONE OL
Psikoloji taban puanları 2022: Psikoloji bölümü YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek YKS tercih işlemleri ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapılacak. Hedefi Psikoloji okumak olan binlerce kişi Psikoloji üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, "Psikoloji üniversite taban puanları belli oldu mu?" ve "Psikoloji başarı sıralaması açıklandı mı?" İşte Psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilen soruların yanıtı...

PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2022 YKS sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih yapacak kişiler Psikoloji taban puanlarına ilişkin sorgulamalar yapıyor. İşte 2022 Psikoloji taban puanları başarı sıralaması ve kontenjanları...

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı Sırası Taban Puanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
12+0
10+0
10+0		 12
12
10
10		 654
658
915
1.040		 460,43484
504,41171
483,68298
470,78195
Koç Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0
12+0
8+0
7+0		 13
12
8
7		 523
727
930
422		 464,93451
502,07968
483,37280
493,39976
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 1.553
1.160
1.084
1.150		 440,10642
492,94986
479,73361
467,56043
Özyeğin Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0
12+0
8+0
8+0		 11
12
8
8		 2.464
2.120
1.680
3.320		 429,74219
479,28654
469,28070
438,89589
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 4.963
2.610
2.772
3.440		 413,12442
474,38287
455,75595
438,15780
İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
12+0
7+0
7+0		 12
12
7
7		 7.614
2.870
2.593
2.220		 402,45165
472,10446
457,51130
449,61568
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0
9+0
5+0
5+0		 9
9
5
5		 6.152
3.350
2.848
4.180		 407,91736
468,07807
454,97214
433,64008
Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0
14+0
9+0
9+0		 14
14
9
9		 9.823
3.390
3.702
4.440		 395,99796
467,70718
447,69480
432,21916
Yeditepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) EA 14+0
13+0
9+0
8+0		 14
13
9
8		 12.700
3.630
3.043
4.180		 389,48704
466,05915
453,23607
433,66088
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 12.688
7.220
7.807
9.240		 389,50688
446,27884
429,94937
416,49451
Koç Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 5+0
19+0
11+0
3+0		 5
19
11
3		 4.973
8.100
8.603
2.530		 413,07954
442,73361
427,75465
445,75191
Kadir Has Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
12+0
7+0
7+0		 12
12
7
7		 14.797
7.380
7.159
8.930		 385,50885
445,71909
431,88250
417,27888
İstanbul Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 18.566
10.000
12.553
15.500		 379,32653
436,16281
419,00138
404,01102
Ted Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0
14+0
10+0
10+0		 14
14
10
10		 20.220
10.800
14.080
21.100		 376,94265
433,86286
416,28552
395,43856
İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
12+0
10+0
10+0		 12
12
10
10		 19.018
11.300
13.363
21.600		 378,67900
432,38265
417,56182
394,76043
Mef Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0
14+0
8+0
8+0		 13
14
8
8		 20.586
11.600
16.045
18.000		 376,40765
431,59338
412,91483
399,88715
İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
12+0
7+0
6+0		 12
12
7
6		 25.247
12.300
11.830
15.900		 370,53349
429,94729
420,40022
403,29452
Ankara Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 25.412
13.500
19.929
22.200		 370,36141
427,08547
407,14319
394,02178
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0
8+0

 8
8

 22.923
14.300

 373,38899
425,49114
İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
14+0
9+0
8+0		 12
14
9
8		 24.375
15.000
22.595
25.800		 371,56703
424,01836
403,77788
389,28877
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 30+0
30+0
35+0
35+0		 30
30
35
35		 30
30
35
35		 377,59876
422,59646
401,15471
381,07226
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0
9+0
6+0
6+0		 9
9
6
6		 26.576
16.000
21.272
21.800		 369,09026
422,19384
405,41269
394,48016
Ege Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 28.306
16.400
22.264
23.800		 367,15508
421,49633
404,18105
391,86139
Çankaya Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
11+0
7+0
7+0		 12
11
7
7		 34.266
19.200
23.377
23.000		 361,29016
417,02136
402,80375
392,86396
İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
13+0
8+0
7+0		 12
13
8
7		 29.737
20.000
23.681
28.800		 365,68852
416,01586
402,44049
385,78243
Üsküdar Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
14+0
9+0
9+0		 12
14
9
9		 30.764
20.100
26.451
23.000		 364,66854
415,85536
399,24510
392,92045
Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 100+3
90+3
90+3
100+3		 103
93
93
103		 38.185
20.800
28.101
31.600		 357,84727
414,94753
397,46613
382,72822
Yaşar Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
12+0
8+0
8+0		 12
12
8
8		 47.189
24.400
28.471
29.000		 350,70567
410,74717
397,07484
385,52711
Üsküdar Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
14+0
9+0
9+0		 12
14
9
9		 33.650
24.900
28.673
30.500		 361,86064
410,15074
396,87047
383,85503
Maltepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0
8+0
5+0
7+0		 8
8
5
7		 37.198
26.200
34.034
41.100		 358,68550
408,87807
391,51891
373,22314
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0
8+0
5+0
5+0		 7
8
5
5		 52.848
27.900
30.483
32.100		 346,57459
407,09755
394,99589
382,18955
Bursa Uludağ Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 100+3
90+3
90+3
90+3		 103
93
93
93		 48.227
28.000
35.356
36.500		 349,92131
407,01217
390,27630
377,61587
İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0
14+0
9+0
9+0		 15
14
9
9		 56.000
30.500
33.219
38.200		 344,39349
404,70558
392,33460
375,94691
Akdeniz Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 53.001
32.200
41.077
41.700		 346,46400
403,28908
385,36283
372,66193
İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0
14+0
9+0
8+0		 15
14
9
8		 56.873
32.800
33.162
39.600		 343,78364
402,72849
392,38934
374,65257
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0
8+0
5+0
5+0		 8
8
5
5		 49.581
34.800
37.744
38.500		 348,90948
401,15398
388,14977
375,65772
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) EA 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 56.175
35.300
41.488
41.100		 344,27498
400,75801
385,02016
373,26990
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0
8+0
5+0
5+0		 8
8
5
5		 59.780
35.600
37.792
38.500		 341,91870
400,44829
388,10441
375,67124
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) EA 80+2
60+2
60+2
 82
62
62
 57.259
35.700
43.515
 343,54837
400,42076
383,30846
Ankara Medipol Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0
9+0

 9
9

 57.699
36.600

 343,26106
399,66188
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 80+2
70+2
70+2
60+2		 82
72
72
62		 58.666
36.700
44.096
46.400		 342,62830
399,60762
382,83664
368,59576
Doğuş Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0
6+0
4+0
6+0		 6
6
4
6		 66.232
36.900
38.776
45.900		 337,87962
399,42093
387,24550
369,01486
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 100+3
90+3
90+3
90+3		 103
93
93
93		 69.302
38.800
44.367
45.100		 336,04396
398,07703
382,61095
369,71422
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 70+2
60+2

 72
62

 60.022
40.400

 341,76495
396,91800
Maltepe Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0
9+0
6+0
7+0		 9
9
6
7		 58.974
40.600
41.764
46.300		 342,41685
396,75813
384,77669
368,68049
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
12+0
11+0
10+0		 12
12
11
10		 73.981
41.800
41.267
44.400		 333,33800
395,89924
385,19574
370,27855
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 80+2
70+2
70+2
50+2		 82
72
72
52		 74.163
43.400
46.956
47.300		 333,23243
394,73415
380,53001
367,82713
Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 18+0
9+0
10+0
9+0		 18
9
10
9		 90.139
43.600
52.160
48.900		 324,93803
394,59510
376,65957
366,45073
Ankara Medipol Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0
9+0
6+0
 9
9
6
 62.259
44.200
45.692
 340,33318
394,19674
381,57027
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 74.956
44.400
47.582
47.900		 332,81086
394,03730
380,05668
367,29962
Ufuk Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0
11+0
6+0
6+0		 11
11
6
6		 71.395
45.000
44.597
42.600		 334,83763
393,69130
382,42834
371,86962
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 86.487
47.200
51.988
50.800		 326,74447
392,24720
376,77913
364,87408
İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
22+0
6+0
7+0		 12
22
6
7		 73.257
48.100
38.135
40.400		 333,74686
391,65247
387,81481
373,89272
Beykent Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
11+0
6+0
9+0		 12
11
6
9		 73.842
49.100
46.855
46.900		 333,41928
391,03686
380,60408
368,16533
Ankara Bilim Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0
8+0

 7
8

 75.296
49.200

 332,61558
390,97349
Doğuş Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0
6+0
5+0
7+0		 8
6
5
7		 83.392
51.200
50.717
50.700		 328,35203
389,67279
377,68929
365,04390
Bursa Teknik Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 90+3
80+2
80+2
60+2		 93
82
82
62		 80.787
51.700
54.074
54.000		 329,71425
389,36044
375,27907
362,30855
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0
9+0
5+0
 10
9
5
 111.634
51.900
41.543
 315,11336
389,24528
384,97474
İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0
11+0
7+0
8+0		 11
11
7
8		 87.155
52.500
48.783
46.800		 326,40359
388,92328
379,08285
368,26933
İzmir Bakırçay Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 80+2
80+2
80+2
60+2		 82
82
82
62		 91.528
52.800
53.312
51.900		 324,26322
388,71051
375,84823
363,96609
Çukurova Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 89.123
53.100
53.601
50.400		 325,43582
388,50942
375,61990
365,25528
Haliç Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0
13+0
9+0
8+0		 14
13
9
8		 79.463
53.400
52.588
51.200		 330,37705
388,35483
376,34866
364,56792
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 95.929
54.300
56.525
55.400		 322,19091
387,80521
373,57163
361,27022
Abdullah Gül Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2
40+1

 62
41

 86.755
54.800

 326,61222
387,53855
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0
14+0
5+0
5+0		 15
14
5
5		 98.779
90.700
39.609
45.700		 320,82923
368,66180
386,55368
369,22581
Selçuk Üniversitesi (Konya) Psikoloji (4 Yıllık) EA 70+2
60+2
60+2
 72
62
62
 88.267
56.600
58.563
 325,84711
386,51514
372,15291
İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 43+0
49+0
7+0
7+0		 43
49
7
7		 104.411
129.000
40.648
41.100		 318,30376
351,33283
385,69781
373,23161
Antalya Bilim Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0
11+0
6+0
 11
11
6
 91.921
59.100
65.041
 324,06567
385,09735
367,84715
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 24+0
24+0
15+0
15+0		 24
24
15
15		 76.843
59.600
51.770
49.600		 331,79173
384,82799
376,94036
365,91613
İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
14+0
8+0
7+0		 12
14
8
7		 84.948
60.900
52.764
52.300		 327,56169
384,06099
376,23256
363,65346
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 102.592
61.100
57.401
54.100		 319,10606
383,96913
372,94573
362,21560
Mersin Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 108.979
62.800
59.677
55.900		 316,25115
383,01197
371,37469
360,90548
İzmir Demokrasi Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) EA 70+2
60+2

 72
62

 94.974
63.300

 322,63774
382,71214
Balıkesir Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 70+2
60+2
60+2
 72
62
62
 105.652
65.100
65.168
 317,73335
381,73785
367,77158
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Psikoloji (4 Yıllık) EA 70+2
60+2
60+2
 72
62
62
 110.822
66.500
66.467
 315,46415
380,91346
366,96950
Çağ Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0
13+0
7+0
7+0		 13
13
7
7		 111.910
67.100
59.712
57.400		 314,98899
380,58470
371,35276
359,73304
Sakarya Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 70+2
60+2

 72
62

 89.474
68.300

 325,26860
379,90262
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0
11+0
7+0
6+0		 11
11
7
6		 110.292
68.900
57.402
56.300		 315,69087
379,60794
372,94250
360,58542
İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
14+0
9+0
8+0		 12
14
9
8		 98.964
73.900
57.587
55.500		 320,74801
377,01109
372,81437
361,14032
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0
14+0
9+0
9+0		 15
14
9
9		 78.174
74.900
56.855
54.300		 331,08515
376,47738
373,32229
362,10743
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0
10+0
7+0
7+0		 11
10
7
7		 93.315
79.200
52.565
47.500		 323,40667
374,32378
376,37635
367,60211
Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0
10+0
5+0
5+0		 11
10
5
5		 98.619
77.100
64.081
66.500		 320,91173
375,34602
368,46089
353,28761
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 60+2
40+1

 62
41

 116.000
78.400

 313,28972
374,71318
Afyon Kocatepe Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 70+2
60+2
40+1
 72
62
41
 125.554
78.700
68.768
 309,45651
374,57335
365,54403
Necmettin Erbakan Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 70+2
60+2

 72
62

 121.678
78.900

 310,96776
374,47036
Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
11+0
7+0
7+0		 12
11
7
7		 103.187
82.100
61.529
62.600		 318,83542
372,87537
370,14687
355,91525
Samsun Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 70+2
60+2

 72
62

 111.588
83.500

 315,12965
372,20739
Beykoz Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
12+0
7+0
6+0		 12
12
7
6		 112.550
83.800
64.780
65.700		 314,74478
372,04567
368,00723
353,80228
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0
11+0
6+0
8+0		 11
11
6
8		 116.809
116.000
59.023
61.400		 312,96485
356,77148
371,85299
356,74680
İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0
13+0
8+0
9+0		 14
13
8
9		 118.039
94.100
59.457
59.300		 312,43814
366,98391
371,54660
358,27818
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0
6+0
4+0
3+0		 6
6
4
3		 114.376
86.200
68.010
63.800		 313,98361
370,85355
365,99493
355,02820
Atatürk Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 70+2
60+2

 72
62

 113.480
87.400

 314,35634
370,22809
İstanbul Gedik Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0
9+0
7+0
6+0		 10
9
7
6		 113.418
89.600
61.452
58.000		 314,37929
369,18226
370,19593
359,22635
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 135.523
87.700
69.562
60.900		 305,65184
370,08118
365,04562
357,07533
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0
8+0
5+0
 8
8
5
 120.858
93.800
73.544
 311,31519
367,12962
362,53360
İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0
12+0
7+0
6+0		 13
12
7
6		 124.041
95.400
74.679
73.700		 310,03330
366,36939
361,87750
348,50998
İstanbul Atlas Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0
9+0

 9
9

 106.726
96.100

 317,26007
366,04833
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 120+3
120+3
100+3
90+3		 123
123
103
93		 155.298
96.200
68.734
59.700		 298,70709
365,96736
365,56015
357,97187
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
14+0
10+0
9+0		 12
14
10
9		 129.484
113.000
68.741
69.800		 307,93560
358,11632
365,55456
351,02576
Kapadokya Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0
10+0
6+0
6+0		 13
10
6
6		 144.873
110.000
69.394
72.500		 302,23902
359,55715
365,15186
349,23391
Dicle Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 70+2
60+2

 72
62

 116.818
98.600

 312,96217
364,86046
Uşak Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 70+2
60+2

 72
62

 132.240
100.000

 306,88701
364,25507
Avrasya Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0
12+0
8+0
7+0		 14
12
8
7		 129.783
103.000
101.533
58.300		 307,82402
362,66338
347,28855
359,02405
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 70+2
60+2

 72
62

 132.290
104.000

 306,87038
362,31195
Erzurum Teknik Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 153.525
108.000
74.662
67.100		 360,57201
361,88628
352,84519
-
İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0
8+0

 7
8

 109.313
107.000

 316,09393
360,60315
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
12+0
10+0
8+0		 12
12
10
8		 121.300
109.000
90.608
79.100		 311,13017
360,02559
352,94379
345,18341
Çankırı Karatekin Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 80+2
70+2
60+2
 82
72
62
 171.514
109.000
86.000
 293,52324
359,79339
355,45061
İstanbul Galata Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0
9+0

 9
9

 112.069
110.000

 314,92277
359,65181
Ted Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 44+0
46+0
25+0
25+0		 44
46
25
25		 129.673
114.000
79.396
76.900		 307,86147
357,59895
359,10682
346,54471
Kastamonu Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 60+2
60+2

 62
62

 155.347
113.000

 298,69243
358,21689
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 80+2
80+2
80+2
60+2		 82
82
82
62		 158.325
118.000
81.902
73.700		 297,70798
356,15043
357,75122
348,48119
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Psikoloji (İÖ) (4 Yıllık) EA 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 182.953
115.000
83.662
65.900		 290,12952
357,33833
356,73168
353,64068
Ufuk Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 7+0
7+0
10+0
4+0		 7
7
10
4		 139.392
116.000
128.273
103.000		 304,20698
356,68657
335,03019
332,08751
Mardin Artuklu Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 70+2
60+2
60+2
 72
62
62
 155.560
119.000
100.154
 298,62413
355,75360
348,00533
Antalya Akev Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0
9+0

 9
9

 118.027
121.000

 312,44330
354,78993
Gümüşhane Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 80+2
70+2
70+2
 82
72
72
 179.865
128.000
101.689
 291,01759
351,61343
347,21496
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
13+0
8+0
8+0		 12
13
8
8		 144.554
130.000
95.018
78.300		 302,35296
350,86891
350,63778
345,69421
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 41+0
41+0
40+0
40+0		 41
41
40
40		 92.937
132.000
142.504
100.000		 323,59705
349,85417
329,25401
333,46314
Yeditepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 44+0
45+0
40+0
30+0		 44
45
40
30		 128.603
136.000
102.187
94.300		 308,28548
348,17787
346,95612
336,67989
Ankara Medipol Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 51+0
51+0

 51
51

 135.212
137.000

 305,76485
348,03836
İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 3+0
3+0

 3
3

 147.165
139.000

 301,45876
347,21540
İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 65+0
74+0
68+0
60+0		 65
74
68
60		 142.158
139.000
125.817
138.000		 303,19828
346,96724
336,07468
316,66257
Bingöl Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 192.247
141.000
108.421
78.300		 287,52251
346,51849
343,89056
345,69223
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 19+0
15+0
7+0
7+0		 19
15
7
7		 156.311
147.000
104.728
85.800		 298,37256
343,93921
345,71727
341,35052
İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 65+0
73+0
76+0
68+0		 65
73
76
68		 135.783
143.000
140.780
137.000		 305,55778
345,35274
329,92566
317,10198
İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 3+0
3+0

 3
3

 139.211
144.000

 304,27257
344,98409
Ankara Medipol Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 51+0
48+0
49+0
 51
48
49
 140.820
145.000
147.793
 303,68370
344,80162
327,20202
Özyeğin Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 47+0
49+0
40+0
40+0		 47
49
40
40		 126.170
147.000
134.456
119.000		 309,22670
343,94187
332,44193
324,39420
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0
14+0
11+0
8+0		 14
14
11
8		 172.478
154.000
144.104
107.000		 293,22279
341,31058
328,62285
330,04091
Munzur Üniversitesi (Tunceli) Psikoloji (4 Yıllık) EA 60+2
60+2

 62
62

 182.569
154.000

 290,23748
341,11770
Anadolu Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 60+2


 62


 61.083


 341,08451
—-
Yaşar Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 30+0
25+0
10+0
11+0		 30
25
10
11		 174.469
221.000
117.091
109.000		 292,63433
318,68971
339,88656
329,39485
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 24+0
25+0
8+0
4+0		 24
22
8
4		 284.231

156.274
90.200		 266,36325

324,06106
338,84979
İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 26+0
26+0
13+0
 26
26
13
 143.470
161.000
131.986
 302,73153
338,47893
333,47653
Işık Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0


 10


 65.605


 338,27206
—-
İstinye Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0


 9


 66.195


 337,89807
—-
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 43+0
42+0
25+0
25+0		 43
42
25
25		 172.562
165.000
200.781
160.000		 293,19868
337,16821
309,48586
308,77857
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0
14+0
11+0
8+0		 14
14
11
8		 186.794
170.000
141.531
98.500		 289,04817
335,40926
329,63678
334,55672
İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0


 6


 71.273


 334,91128
—-
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Güzelyurt) Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0
7+0
6+0
4+0		 6
7
6
4		 223.466
173.000
171.561
119.000		 279,49052
334,11267
318,73343
324,48703
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 28+0
13+0
8+0
4+0		 28
13
8
4		 235.123
213.000
167.637
99.600		 276,68939
321,10250
320,03998
334,02524
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 29+0
28+0

 29
28

 175.853
175.000

 292,20901
333,56486
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 58+0
58+0
11+0
10+0		 58
58
11
10		 359.914
767.000
133.284
101.000		 253,24043
229,47159
332,92286
333,18589
Çankaya Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 60+0
55+0
30+0
30+0		 60
55
30
30		 173.533
179.000
133.503
110.000		 292,92033
332,31900
332,83929
328,59254
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 22+0
13+0
11+0
6+0		 22
13
11
6		 203.906
178.000
222.934
127.000		 284,40204
332,62431
303,26507
321,21664
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
9+0
7+0
9+0		 12
9
7
9		 172.948
180.000
173.195
123.000		 293,08667
331,93316
318,16723
322,63924
Koç Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 71+0
52+0
55+0
54+0		 71
52
55
54		 222.655
180.000
274.371
169.000		 279,67957
331,89457
290,69319
305,67815
Kadir Has Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 63+0
35+0
26+0
23+0		 63
35
26
23		 191.199
181.000
202.255
149.000		 287,81520
331,47169
309,05101
312,47774
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0
14+0
11+0
7+0		 10
14
11
7		 186.199
184.000
168.307
118.000		 289,22047
330,56897
319,81723
325,17262
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
11+0
10+0
8+0		 12
11
10
8		 191.548
191.000
174.635
115.000		 287,70846
328,01733
317,70240
326,58189
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 60+2


 62


 84.086


 327,99581
—-
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0
11+0
9+0
7+0		 11
11
9
7		 223.947
196.000
175.748
125.000		 279,37496
326,61574
317,32221
321,93266
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 1+0


 1


 92.188


 323,93365
—-
Girne Üniversitesi (Girne) Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0
6+0
5+0
4+0		 8
6
5
4		 222.204
204.000
165.176
161.000		 279,78242
323,90841
320,90547
308,32715
İstinye Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0


 10


 92.506


 323,78967
—-
Atılım Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 10+0
10+0

 10
10

 203.136
206.000

 284,60424
323,21471
Doğuş Üniversitesi Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 37+0
28+0

 37
28

 226.605
210.000

 278,71631
322,07643
İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0


 9


 96.892


 321,71185
—-
İzmir Demokrasi Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 60+2


 62


 97.177


 321,58569
—-
Fenerbahçe Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0


 6


 97.670


 321,35020
—-
İstanbul Atlas Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0


 6


 99.697


 320,41296
—-
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 9+0
9+0
6+0
 9
9
6
 230.556
217.000
256.975
 277,78851
320,06754
294,68098
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Psikoloji (4 Yıllık) EA 60+2


 62


 101.348


 319,66916
—-
Özyeğin Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 17+0
17+0

 17
17

 239.123
218.000

 275,76831
319,62479
Beykoz Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0


 6


 103.524


 318,68357
—-
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0
7+0
5+0
1+0		 8
7
5
1		 223.317
225.000
174.144
164.000		 279,52318
317,63963
317,86779
307,21047
İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 25+0
19+0
49+0
56+0		 25
19
49
56		 250.075
224.000
301.479
332.000		 273,33066
317,78980
284,92055
267,52580
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 20+0
15+0
45+0
56+0		 20
15
26
54		 253.636
229.000
Dolmadı
Dolmadı		 272,56276
316,28865
Dolmadı
Dolmadı
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0
7+0
5+0
4+0		 7
7
5
4		 235.931
286.000
179.931
188.000		 276,49918
301,26763
315,93038
299,68670
İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 50+0
52+0
9+0
5+0		 50
52
9
5		 353.504
390.000
180.710
141.000		 254,24363
279,28679
315,68028
315,56071
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 60+2


 62


 110.779


 315,48585
—-
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0
10+0
6+0
8+0		 10
10
6
8		 209.193
283.000
185.953
204.000		 283,02185
302,10295
314,02673
295,21525
İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0


 13


 115.222


 313,62943
—-
İstanbul Galata Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0


 6


 118.158


 312,38381
—-
Yalova Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 60+2


 62


 118.523


 312,24096
—-
İstanbul Gedik Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 12+0
7+0

 12
7

 188.530
244.000

 288,56417
312,15851
Mef Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 76+0
76+0
60+0
32+0		 76
76
60
32		 219.285
246.000
253.265
192.000		 280,50898
311,44652
295,58252
298,56695
İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 27+0
25+0
27+0
24+0		 27
25
27
24		 239.931
246.000
244.890
240.000		 275,57779
311,43088
297,62122
286,07923
Doğuş Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 29+0
27+0
7+0
9+0		 29
27
7
9		 242.158
248.000
328.089
417.000		 275,06438
311,07998
279,70910
254,22751
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 42+0
42+0
25+0
20+0		 42
42
25
20		 270.084
250.000
306.958
240.000		 269,18266
310,42122
283,80882
286,24165
Doğuş Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0
6+0

 5
6

 270.458
257.000

 269,10943
308,59213
Beykent Üniversitesi Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 68+0
59+0

 68
59

 278.871
259.000

 267,42710
308,19133
Düzce Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 60+2


 62


 129.602


 307,88762
—-
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 10+0
10+0

 10
10

 169.774
260.000

 294,06493
307,84351
Toros Üniversitesi Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0


 9


 130.223


 307,65308
—-
Üsküdar Üniversitesi Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 30+0
34+0
16+0
16+0		 30
34
16
16		 257.052
285.000
382.626
272.000		 271,84538
301,43533
270,16521
278,96278
Yeditepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 32+0
32+0
40+0
45+0		 32
32
40
45		 282.129
289.000
407.791
452.000		 266,78504
300,59832
266,20751
249,56942
Toros Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0


 9


 149.789


 300,55502
—-
Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 64+0
67+0
71+0
72+0		 64
67
71
72		 280.027
294.000
368.509
438.000		 267,20042
299,43809
272,48513
251,35525
Ankara Bilim Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 33+0
34+0

 33
34

 577.555
297.000

 215,81469
298,55192
İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 38+0
36+0
27+0
20+0		 38
36
27
20		 266.922
298.000
293.459
309.000		 269,82434
298,34807
286,58665
271,62709
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 60+2


 62


 159.213


 297,41140
—-
Kıbrıs Batı Üniversitesi (Gazimağusa) Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0
10+0

 7
10

 238.647
303.000

 275,86998
297,39426
Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 1+0
1+0

 1
1

 161.247
455.000

 296,75467
268,26820
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 36+0
41+0
45+0
40+0		 36
41
45
40		 386.029
564.000
248.825
238.000		 249,25089
252,51437
296,66291
286,66999
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 63+0
59+0
54+0
10+0		 63
59
54
10		 494.554
490.000
332.821
201.000		 234,90216
262,80873
278,81375
296,06385
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 31+0
35+0
27+0
24+0		 31
35
27
24		 313.946
308.000
391.565
515.000		 260,86910
296,03933
268,72065
241,97923
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 28+0
20+0
25+0
 28
20
25
 337.891
311.000
395.179
 256,77694
295,53471
268,15723
Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 71+0
63+0
37+0
 71
63
37
 298.150
317.000
346.664
 263,72764
294,04124
276,30494
Doğuş Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0
7+0

 5
7

 322.452
323.000

 259,36116
292,86687
Çankaya Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 11+0
10+0
14+0
14+0		 11
10
14
14		 311.501
329.000
383.024
303.000		 261,28750
291,55048
270,10002
272,74798
Ted Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 32+0
30+0
25+0
25+0		 32
30
25
25		 316.206
344.000
324.942
292.000		 260,46617
288,43797
280,29590
274,99638
Haliç Üniversitesi Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 62+0
64+0
54+0
24+0		 62
64
54
24		 341.835
346.000
407.905
413.000		 256,12990
288,05060
266,19014
254,82833
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 32+0
40+0
16+0
16+0		 32
40
16
16		 583.603
752.000
344.613
238.000		 207,63580
230,93659
276,66188
286,64341
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 60+2


 62


 199.252


 285,61346
—-
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 43+0
40+0
43+0
43+0		 43
40
43
43		 395.986
360.000
413.379
362.000		 247,79590
285,15474
265,36631
262,41857
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 42+0
42+0
10+0
10+0		 42
42
10
10		 322.681
365.000
312.413
301.000		 259,32189
284,17499
282,71304
273,25125
Muş Alparslan Üniversitesi Psikoloji (4 Yıllık) EA 60+2


 62


 205.171


 284,07718
—-
Maltepe Üniversitesi Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 30+0
30+0
23+0
12+0		 30
30
23
12		 357.159
366.000
375.502
288.000		 253,66791
283,88171
271,32468
275,83290
Antalya Akev Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 50+0
50+0

 50
50

 337.317
374.000

 256,86639
282,45654
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 63+0
63+0
65+0
70+0		 63
63
65
70		 412.474
375.000
389.130
422.000		 245,45527
282,24298
269,11508
253,57380
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 34+0
34+0
36+0
27+0		 34
34
36
27		 336.922
380.000
334.395
385.000		 256,92777
281,21209
278,51208
258,85076
İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 45+0
45+0
45+0
54+0		 45
45
45
54		 320.822
382.000
332.899
406.000		 259,64927
280,85368
278,79987
255,79965
Altınbaş Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 47+0
39+0
28+0
19+0		 47
39
28
19		 397.690
391.000
394.290
388.000		 247,55477
279,14294
268,29865
258,39369
İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 43+0
39+0
39+0
35+0		 43
39
39
35		 548.328
431.000
474.968
275.000		 227,02636
272,18650
256,75786
278,32816
İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 27+0
25+0

 27
25

 364.549
410.000

 252,52844
275,74029
Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 62+0
53+0

 62
53

 370.725
412.000

 251,57331
275,41437
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 19+0
20+0
16+0
20+0		 19
20
16
20		 390.560
419.000
541.522
608.000		 248,59279
274,13179
248,45968
232,26229
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 48+0
53+0
35+0
16+0		 33
53
28
16		 Dolmadı
846.000
Dolmadı
298.000		 Dolmadı
222,32916
Dolmadı
273,75654
Maltepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 33+0
31+0
22+0
30+0		 33
31
22
23		 352.467
425.000
496.281
Dolmadı		 254,39805
273,23300
253,98381
Dolmadı
Antalya Bilim Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 59+0
59+0
27+0
 59
59
27
 448.892
427.000
397.784
 240,59792
272,81318
267,74728
Yaşar Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 38+0
43+0
52+0
52+0		 38
43
52
52		 368.114
428.000
380.225
321.000		 251,97181
272,69484
270,55827
269,42358
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 45+0
41+0
41+0
40+0		 45
41
41
40		 460.899
440.000
591.667
597.000		 239,07707
270,70885
242,87920
233,31403
Ufuk Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 52+0
52+0
44+0
50+0		 52
52
44
50		 400.198
453.000
469.345
427.000		 247,18389
268,58360
257,49559
252,80696
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 36+0
35+0
66+0
56+0		 15
35
50
56		 Dolmadı
707.000
Dolmadı
332.000		 Dolmadı
235,52124
Dolmadı
267,40460
İstanbul Galata Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 51+0
50+0

 51
50

 375.612
461.000

 250,82608
267,30721
Ankara Bilim Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 10+0


 10


 287.483


 265,74757
—-
İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 56+0
49+0

 56
49

 492.523
476.000

 235,14525
265,00118
İstanbul Atlas Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 51+0
51+0

 51
51

 400.901
476.000

 247,08194
264,87827
İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 53+0
61+0
58+0
59+0		 28
61
58
59		 Dolmadı
642.000
416.933
443.000		 Dolmadı
242,77815
264,84218
250,71991
Kadir Has Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0
33+0
3+0
20+0		 5
33
3
20		 297.203
539.000
444.101
508.000		 263,90760
255,78826
260,92954
242,69491
İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 15+0


 15


 304.173


 262,60636
Haliç Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 14+0
13+0

 14
13

 485.510
498.000

 236,01105
261,67156
Atılım Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 53+0
49+0
49+0
49+0		 53
49
49
49		 489.439
500.000
542.579
550.000		 235,53771
261,39110
248,34031
238,13163
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 32+0
32+0

 32
32

 450.974
505.000

 240,34085
260,70242
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 42+0
33+0
8+0
5+0		 16
33
8
5		 Dolmadı
775.000
446.262
381.000		 Dolmadı
228,68247
260,62782
259,40593
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 29+0
20+0

 29
20

 335.019
510.000

 257,24371
259,95368
Fenerbahçe Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 34+0


 34


 326.716


 258,63794
Işık Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 40+0


 40


 327.518


 258,50350
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0
10+0
34+0
30+0		 7
10
10
30		 Dolmadı
687.000
Dolmadı
393.000		 Dolmadı
237,76354
Dolmadı
257,75472
İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 49+0
36+0
19+0
36+0		 6
36
19
33		 Dolmadı
969.000
470.397
Dolmadı		 Dolmadı
209,23791
257,35730
Dolmadı
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Psikoloji (%75 İndirimli) (4 Yıllık) EA 5+0
5+0
10+0
10+0		 5
5
10
10		 407.561
528.000
631.129
554.000		 246,14801
257,32747
238,76620
237,74676
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 47+0
36+0
19+0
21+0		 42
36
18
8		 Dolmadı
529.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
257,20043
Dolmadı
Dolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 3+0
10+0
15+0
35+0		 3
10
8
17		 456.256
534.000
Dolmadı
Dolmadı		 239,65993
256,53533
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 46+0
46+0
49+0
 46
46
49
 461.774
539.000
689.738
 238,97085
255,81074
233,00208
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 46+0
48+0
36+0
32+0		 18
31
36
32		 Dolmadı

483.331
733.000		 Dolmadı

255,67036
202,06225
Işık Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 40+0


 40


 358.258


 253,49869
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp) Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2+0
3+0

 2
3

 459.998
564.000

 239,19029
252,39794
Üsküdar Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 38+0
42+0
49+0
49+0		 38
42
49
49		 474.932
566.000
598.025
583.000		 237,31555
252,26803
242,19210
234,73060
İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 28+0
27+0
56+0
35+0		 28
27
56
35		 518.501
566.000
605.935
610.000		 231,78256
252,21521
241,36875
232,09463
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 66+0
66+0
50+0
38+0		 66
66
50
38		 543.697
567.000
633.546
717.000		 227,91019
252,08968
238,51429
214,14268
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 59+0
59+0
63+0
54+0		 44
59
63
50		 Dolmadı
580.000
590.443
Dolmadı		 Dolmadı
250,41116
243,01258
Dolmadı
Maltepe Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 23+0
23+0
23+0
48+0		 23
23
23
23		 543.790
596.000
665.399
Dolmadı		 227,89393
248,32513
235,36497
Dolmadı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 42+0
42+0
42+0
54+0		 40
42
42
54		 Dolmadı
600.000
623.128
646.000		 Dolmadı
247,84191
239,58552
228,34263
Maltepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 11+0
11+0
9+0
30+0		 11
11
9
6		 447.113
602.000
710.569
Dolmadı		 240,83488
247,61654
230,93330
Dolmadı
Haliç Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 39+0


 39


 404.399


 246,60001
Kapadokya Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 41+0
42+0
40+0
40+0		 41
42
40
40		 517.217
617.000
591.086
547.000		 231,94948
245,76315
242,94167
238,43109
Üsküdar Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 20+0
22+0
21+0
32+0		 20
22
21
21		 529.344
626.000
734.464
Dolmadı		 230,25290
244,75490
228,47157
Dolmadı
İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 29+0
20+0
50+0
63+0		 14
20
28
31		 Dolmadı
630.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
244,28159
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 67+0
48+0
45+0
54+0		 34
48
45
42		 Dolmadı
633.000
679.319
Dolmadı		 Dolmadı
243,89486
234,00509
Dolmadı
Avrasya Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 66+0
68+0
72+0
63+0		 30
62
70
63		 Dolmadı

Dolmadı
502.000		 Dolmadı

Dolmadı
243,45208
İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 19+0


 19


 428.445


 243,29132
—-
İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 37+0
30+0
9+0
10+0		 5
30
9
10		 Dolmadı
736.000
597.650
649.000		 Dolmadı
232,54026
242,23151
227,94441
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 75+0
76+0
70+0
81+0		 60
76
70
73		 Dolmadı
656.000
817.026
Dolmadı		 Dolmadı
241,21148
206,68983
Dolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 20+0
20+0
18+0
24+0		 20
20
18
17		 502.323
670.000
651.126
Dolmadı		 233,91584
239,58971
236,76358
Dolmadı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 33+0
35+0
45+0
41+0		 7
35
45
29		 Dolmadı
670.000
701.239
Dolmadı		 Dolmadı
239,56618
231,86063
Dolmadı
İstanbul Atlas Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 34+0


 34


 458.388


 239,38927
—-
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 13+0
11+0
15+0
32+0		 1
11
15
16		 Dolmadı
770.000
626.497
Dolmadı		 Dolmadı
229,17028
239,23329
Dolmadı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 39+0
39+0
31+0
48+0		 38
39
19
25		 Dolmadı
675.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
239,06398
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 23+0


 23


 482.148


 236,41665
—-
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 48+0
41+0
24+0
36+0		 24
41
21
10		 Dolmadı
707.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
235,48590
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 18+0
20+0
24+0
37+0		 3
20
20
20		 Dolmadı
734.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
232,70041
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Galata Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 34+0


 34


 513.651


 232,43574
—-
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 15+0
10+0
11+0
41+0		 15
10
7
3		 533.159
755.000
Dolmadı
Dolmadı		 229,66902
230,61921
Dolmadı
Dolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Psikoloji (Ücretli (4 Yıllık) EA 17+0
20+0
20+0
24+0
20
20
24		 Dolmadı
768.000
787.152
643.000		 Dolmadı
229,33076
221,09143
228,65622
İstinye Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 60+0


 60


 535.681


 229,27625
—-
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 5+0
5+0
25+0
35+0		 5
5
3
8		 548.453
841.000
Dolmadı
Dolmadı		 227,00030
222,79409
Dolmadı
Dolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 14+0
10+0
15+0
19+0
7
3
19		 Dolmadı

Dolmadı
658.000		 Dolmadı

Dolmadı
226,93133
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 37+0
28+0
19+0
16+0		 8
23
19
4		 Dolmadı

766.416
Dolmadı		 Dolmadı

224,58957
Dolmadı
Altınbaş Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 9+0
10+0
16+0
9+0		 3
10
5
1		 Dolmadı
827.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
223,97436
Dolmadı
Dolmadı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 25+0
18+0
12+0
27+0		 8
18
1
12		 Dolmadı
946.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
212,90608
Dolmadı
Dolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 17+0
15+0
20+0
28+0		 15
15
15
8		 Dolmadı
966.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
209,72571
Dolmadı
Dolmadı
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 6+0
5+0
6+0
20+0
4
2
2		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 16+0
17+0

 1
16

 Dolmadı


 Dolmadı
Kıbrıs Batı Üniversitesi (Gazimağusa) Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 36+0
40+0

 6
18

 Dolmadı


 Dolmadı
Toros Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 52+0


 46


 Dolmadı


 Dolmadı
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 21+0
30+0

 4
6

 Dolmadı


 Dolmadı
Işık Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 15+0


 8


 Dolmadı


 Dolmadı
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Güzelyurt) Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 39+0
38+0

 12
22

 Dolmadı


 Dolmadı
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp) Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0
15+0


Dolmadı


 Dolmadı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 7+0
16+0

 1
3

 Dolmadı


 Dolmadı
Girne Üniversitesi (Girne) Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 42+0
32+0

 12
23

 Dolmadı


 Dolmadı
Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü) Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) EA 15+0
15+0
25+0
50+0		 1
14
12
19		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp) Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 3+0
10+0

 2
3

 Dolmadı


 Dolmadı
İstinye Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 49+0


 33


 Dolmadı


 Dolmadı
İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 11+0


 4


 Dolmadı


 Dolmadı
Toros Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 51+0


 15


 Dolmadı


 Dolmadı
Işık Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 15+0


 11


 Dolmadı


 Dolmadı
İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 51+0


 7


 Dolmadı


 Dolmadı

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