1. GÖZÜNÜZ BAŞKASINI GÖRMEZ

Bir kişiye ilgi duyduğunuzda klasik bir belirti olarak, sevdiğinizin gözlerinize odaklanırsınız. Psikolojik danışman Marc Heckster'e göre bu durum aşkın en temel kanıtlarından birisi.

Heckster "Dünyanızdaki en güzel ve en çekici kişi olduğunu düşündüğünüz birinin gözlerine neden bakmak istemeyesiniz ki?" diyor.

Heckster "Bir şey arıyorsunuzdur, bir annenin yeni doğmuş bebeğine veya çocuğuna nasıl sevgiyle baktığını gördüyseniz, sevdiğiniz kişiye nasıl bakıldığını da anlayacaksınızdır" diyor.