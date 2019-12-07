07 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaşanan vahşetin çözümünün psikolojide olduğunu belirten Akcan, psikolojiye inanmayanların yönetimde olduğu bir dünyada olduklarını belirtti.
Psikolojinin bilim ve insan odaklı olduğunu ayrıca düşünce ve davranış bilimi olduğunu söyleyen Akcan, “Bu iş infazda psikolojinin olma meselesidir. İnfaz yasa ile olsa kolay olurdu. İnsan odaklı olmalı. İnsan odaklı ise psikoloji İnfaz sisteminde karar aşamasında olmalıdır. Tıpkı Almanya da olduğu gibi. İnfazın ilk 1/3 ü alışma ve değerlendirme dönemidir. Orta kısmı 1/3 ü tedavi ve rehabilitasyon kuramıdır. Son 1/3 ü topluma kazandırma hazırlama kısmıdır. Hastadır, hasta olduğu için sürekli toplumdan uzak tutmak çözüm değildir. Bu kararı hiçbir hakim hiç bir savcı hiç bir Ceza infazcı veremez. Zaten vermekte istemez. Kriminal psikoloji travma ve suç işleyen kişiliklerle; suç nedenleri ile uğraşır. Tespit yapar. Çözüm üretir. Bazen infazda kalmasına karar da verir. Çünkü bilimsel olarak tespit eder” diye konuştu.
"İYİ HALİN İÇERİĞİNİ PSİKOLOJİ BELİRLER"
Akcan, “Travması çözülmeden. Tedavi edilmeden. Topluma salı verilmez. “İyi hal” in içeriğini psikoloji belirler. “İyi hal” i davranış ve düşünce yapısı olarak belirlemek gerekir. Kravat takmak, takım elbise giymek, “ iyi hal” değildir. Beyni nasıl çalışıyor; zihinsel süreçleri neye göre karar veriyor. Kan kokusu duymak, öldürmekten zevk duymak, vicdansız merhametsiz olmak ... ancak infazda psikoloji yer alırsa anlaşılır. Ayrıca infaz da af olmaz. Af demek infazın delinmesi yok sayılmadı demektir.’ diye konuştu.
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