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Haberler Futbol Fransa PSG'ye Lorient şoku! Ligue 1'in zirvesindeki PSG haftayı puansız kapattı!

Ligue 1'in zirvesindeki PSG haftayı puansız kapattı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 33. haftasında Lorient, Paris Saint-Germain'i (PSG) 3-1 yendi.

Giriş: 30.04.2023 - 20:15 | Güncelleme: ABONE OL
PSG'ye Lorient şoku! Ligue 1'in zirvesindeki PSG haftayı puansız kapattı!
AA

Son 6 haftaya 8 puan farkla lider başlayan PSG, puan tablosunun ortalarındaki Lorient'ı konuk etti.

PSG, Lorient'ın 15. dakikada Le Fee'nin golüyle öne geçmesinden 5 dakika sonra Hakimi'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Geçen sezonun şampiyonu PSG, Mbappe'nin 29. dakikada kaydettiği golüyle eşitliği sağladı. Fakat Lorient, Yongwa'nın 39 ve Dieng'in 88. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Son 6 maçta 3. mağlubiyetini yaşayan PSG, 75 puanla liderliğini sürdürdü. Lorient ise 48 puanla 10. sırada yer aldı.

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