Fransa League 1'in 3. haftasında son şampiyon Paris Saint Germain ile Toulouse, Parc de Princes stadyumunda karşı karşıya geldi. Ev sahibi PSG karşılaşmayı 4-0 kazandı.



PSG'nin gollerini 50. ve 75. dakikalarda Choupo-Moting, 55. dakikada Goncalves kendi kalesine ve 83. dakikada Marquinhos kaydetti. PSG'de Arjantinli oyuncu Angel Di Maria 69. dakikada penaltı kaçırdı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu idda edilen Choupo-Moting, 14. dakikada oyuna dahil oldu ve 2 gol ile takımının galibiyetinde yıldızlaştı.

Toulouse 4 puanda kalırken, PSG puanını 6'ya çıkardı. Fransa League 1'in 4. haftasında PSG Metz'e konuk olacak, Toulouse ise Amiens'i ağırlayacak.