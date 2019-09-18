PSG Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları sporseverler tarafından merak konusu oldu. Paris Saint Germain kendi sahası Parc des Princes'te Real Madrid'i konuk edecek. PSG'de süper yıldız Neymar ve Mbappe dikkat çekerken Real Madrid'de ise son Ballon D'or ödülünün sahibi Modric, Benzema ve Bale öne çıkan oyuncular. İşte Şampiyonlar Ligi A grubu PSG Real Madrid maçına dair ayrıntılar...

PSG REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MADRID, ZIDANE GOL SORUNU YAŞAMIYOR

Real Madrid, teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde çıktığı son 28 Şampiyonlar Ligi maçında da gol atmayı başardı. Karim Benzema, Real Madrid forması giydiği son 10 Şampiyonlar Ligi maçında dokuz gole direkt katkıda bulundu. Maçın oynanacağı tarihte 20 yıl ve 272 günlük olacak olan Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde 14 gole imza attı. Turnuva tarihinde 15 gole en erken ulaşan isim 21 yıl ve 289 gün ile Lionel Messi.

MADRID'DE SAKATLIK DURUMLARI

İspanyol temsilcisi son 5 maçında 3 beraberlik 2 galibiyet istatistiğine sahip. Sakatlıkları süren Marcelo, Modric, Valverde, Isco ve Asensio bu mücadelede forma giyemeyecek. Men cezası olan Sergio Ramos ile kırmızı kart cezası süren Nacho da müsabakada yer alamayacak.

PSG'DE SAKATLIK DURUMLARI

Ev sahibi ekip son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet istatistiğine sahip. Rennes’e yenilen PSG diğer tüm maçlarını kazanmış ve hiç gol yememişti. Öte yandan sakatlıkları süren Cavani, Draxler, Dagba, Kehrer ve Mbappe takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Men cezası bulunan Neymar da yine sahada yer alamayacak.