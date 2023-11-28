PSG Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 5. hafta mücadeleleri bu akşam başlıyor. Günün sonucu en çok merak edilen karşılaşmalardan birinde Fransız devi Paris Saint-Germain, köklü İngiliz kulübü Newcastle United'ı sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. İşte günün ikinci seansında oynanacak zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve iki takımın muhtemel 11'lerine dair bilgiler...
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PSG Newcastle United maçı için geri sayıma geçildi. Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşmada iki ekip de 3 puan alıp son 16 turu yolunda avantaj için sahaya çıkacak. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği PSG Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları..
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PSG NEWCASTLE UTD. MAÇI HANGİ KANALDA?
Newcastle United PSG maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve zorlu mücadele Exxen'den canlı yayınla ekranlara gelecek.
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MUHTEMEL 11'LER
PSG: Donnarumma; Skriniar, Marquinhos, Hernandez; Hakimi; Ugarte, Vitinha, Barcola; Dembele, Ramos, Mbappe.
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Newcastle: Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Guimaraes, Tonali, Longstaff; Murphy, Isak, Gordon.