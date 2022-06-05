Şampiyonlar Ligi'nde yine hedeflerine ulaşamayan Paris Saint-Germain'de teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolların kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor.

Fransız ekibinde Pochettino'nun yerine en güçlü aday Jose Mourinho olarak gösteriliyor. İngiliz basını, PSG'nin yeni spor danışmanı Luis Campos'un daha önce Real Madrid'de beraber çalıştığı Mourinho'yu istediği belirtildi.

Roma ile UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon olan Mourinho'nun İtalyan ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.