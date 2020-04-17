Sezon başında Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ın talipleri bitmiyor! Milli oyuncu, ligin ilk yarısında formaya uzak kalsa da 2. yarıda ilk 11'de oynamaya başlamış ancak sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Merih Demiral için başta Premier Lig devleri olmak üzere birçok takımın istekli olduğu biliniyor. 22 yaşındaki savunmacıya son olarak Fransa'dan Paris Saint-Germain'in talip olduğu öne sürüldü.

İtalyan basınına göre; PSG, sözleşmesi biten 35 yaşındaki Thiago Silva'nın yerini Merih Demiral ile doldurmak istiyor. PSG'nin Juventus'a Leandro Paredes'i takas olarak önerebileceği belirtildi.