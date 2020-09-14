Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan yaşananlarla ilgili tepkisini dile getiren Neymar, "O ırkçı pisliğin suratına vurmadığım için pişmanım. VAR'a bakıp benim hareketimi yakalamak çok kolay. Peki o ırkçı herifin bana "maymun" demesi... Oyundan atılan ben oldum. Ya onlar?" ifadelerini kullandı.