Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransız devi Paris Saint-Germain ile karşılaşıyor. A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.

KAZANMAK YETMİYOR

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor. Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi. PSG - Galatasaray maçı, Habertürk spor editörleri Oğuzhan Genç ve Ahmet Selim Kul'un canlı anlatımıyla HT Stüdyo'da!

PSG: 0 - GALATASARAY: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

PSG: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi

YEDEKLER: Navas, Thiago Silva, Kehrer, Verratti, Draxler, Cavani, Choupo-Moting

TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Tuchel



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor

YEDEKLER: Okan, Şener, Ömer, Selçuk, Falcao, Yunus, Erencan

TEKNİKDİREKTÖR: Fatih Terim

STAT: Parc des Princes

HAKEM: Istvan Kovacs

SAAT: 23.00

YAYIN: beIN Sports 1

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. Puan 1. PSG 5 4 1 0 12 2 10 13 2. Real Madrid 5 2 2 1 11 7 4 8 3. Club Brugge 5 0 3 2 3 9 -6 3 4. Galatasaray 5 0 2 3 1 9 -8 2

DEVLER LİGİ'NİN EN AZ GOL ATAN TAKIMI

A Grubu'ndaki ilk golünü 5. haftada 1-1 sona eren Club Brugge maçında bulan sarı-kırmızılılar, 8 gruptaki 32 takım arasında en az fileleri havalandıran ekip. Galatasaray'ı üçer golle Belçika'nın Club Brugge, Sırbistan'ın Kızılyıldız, Çekya'nın Slavia Prag ve Fransa'nın Lille takımları izliyor.

AVRUPA'DA 12. MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 12 maçta galibiyet elde edemedi. Son galibiyetini geçen sezon Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından istediği sonuçları alamadı. Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp 4 kez mağlup oldu. Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile berabere kalırken, sahasında PSG'ye takımına mağlup oldu. Galatasaray, sonrasındaki iki müsabakada Real Madrid'e yenildi. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Club Brugge ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

DEPLASMAN GALİBİYETİNİ UNUTTU

Avrupa kupalarındaki son dış saha galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 19 karşılaşmadan üstün ayrılamadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu dönemdeki 19 dış saha mücadelesinde rakiplerine 15 kez yenilirken, 4 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

Öte yandan Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 7 müsabakada da gol atamadı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman galibiyeti hasreti ise 16 maç oldu.

TERİM YÖNETİMİNDE 78. RANDEVU

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında bugüne dek 77 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 17'sinde berabere kaldı, 30'unu ise kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 104 gol atarken, kalesinde ise 111 gol gördü.

AVRUPA'DA 285. KARŞILAŞMA

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 284 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 377 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 423 gole engel olamadı. Avrupa kupalarında 99 kez sahadan üstün ayrılan Galatasaray, PSG'yi yenmesi durumunda bu kulvarda 100. galibiyetini elde edecek.