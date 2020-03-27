PSG Kulübü, internet sitesinden satışa sunulan ve üzerinde "Tous Unis" (Hep Birlikte) yazılı bin 500 adet özel üretim iç saha formasının 12 saatte tükendiğini duyurdu.

Forma satışından elde edilen 200 bin avro üzerindeki gelirin, Fransa'nın başkenti Paris'teki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderileceği belirtildi.