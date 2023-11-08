Mersin'de su kuyusu kazısında göçük: 2 işçi öldü
Mersin Mut'ta, su kuyusu kazdıkları sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti
Mersin'in Mut ilçesinde su kuyusu kazan işçiler Ahmet Uçar (59) ve Yakup Şahin (50), meydana gelen göçükte toprak altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Özlü Mahallesi, Akçaalan mevkisindeki Derepazarı Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Uçar ve Yakup Şahin'in su kuyusu kazdığı sırada göçük meydana geldi.
2 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIFotoğraf: AA
İşçiler toprak altında kalırken, çevredekiler yardıma koştu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDIFotoğraf: DHA
Uçar ve Şahin'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.