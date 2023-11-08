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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de su kuyusu kazısında göçük: 2 işçi öldü

        Mersin'de su kuyusu kazısında göçük: 2 işçi öldü

        Mersin Mut'ta, su kuyusu kazdıkları sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 03:49 Güncelleme: 08.11.2023 - 03:49
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        Su kuyusu kazısında göçük: 2 işçi öldü
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        Mersin'in Mut ilçesinde su kuyusu kazan işçiler Ahmet Uçar (59) ve Yakup Şahin (50), meydana gelen göçükte toprak altında kalarak yaşamını yitirdi.

        Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Özlü Mahallesi, Akçaalan mevkisindeki Derepazarı Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Uçar ve Yakup Şahin'in su kuyusu kazdığı sırada göçük meydana geldi.

        2 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        İşçiler toprak altında kalırken, çevredekiler yardıma koştu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Uçar ve Şahin'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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