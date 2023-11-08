Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Dev maçta kazanan Milan!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları, 4 grupta oynanan 8 karşılaşma ile başladı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...
- 1
UEFA Şampiyonlar Ligi´nde 4'üncü hafta maçları bugün oynanan 8 karşılaşma ile başladı. H Grubu´nda yer alan Barcelona, deplasmanda Shaktar Donetsk'e 1-0 mağlup olurken, E Grubu´nda Atletico Madrid sahasında Celtic'i 6-0´lık skorla farklı mağlup etti. İtalya'da oynanan dev maçta ise Milan, PSG'yi 2-1 devirdi. İşte gecenin sonuçları...
- 2
ATLETICO MADRID: 6 -CELTIC: 0
E Grubu´nda yer alan İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile İskoçya ekibi Celtic arasında geçti. Metropolitano´da oynanan karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çaldı. Kruzliak´ın yardımcılıklarını ise Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlendi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Atletico Madrid 6-0´lık skorla farklı kazandı. İspanyol ekibe galibiyeti getiren golleri 6 ve 60´ıncı dakikalarda Antoine Griezmann, 45+2 ve 76´ncı dakikalarda Alvaro Morata, 66´ncı dakikada Samuel Lino ve 84´üncü dakikada Saul kaydetti. Öte yandan Celtic´de 23´üncü dakikada Daizen Maeda kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonucun ardından Atletico Madrid grupta puanını 8´e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Celtic ise gruptaki 3´üncü mağlubiyetini alarak 1 puanla son sırada kaldı.
- 3
LAZIO: 1 FEYENOORD: 0
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Lazio evinde ağırladığı Feyenoord'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Lazio'ya galibiyeti getiren golü 45+1'de Ciro Immobile kaydetti.
Lazio aldığı bu galibiyetle beraber puanını 7'ye yükseltirken, Feyenoord ise 6 puanda kaldı.
Lazio bir sonraki karşılaşmasında yine sahasında Celtic ile oynarken, Feyenoord'da kendi sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.
-
- 4
BORUSSIA DORTMUND: 2 - NEWCASTLE UNITED: 0
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Niclas Füllkrug ve 79. dakikada Julian Brandt kaydetti.
Ayrıca Borussia Dortmund'a Milli oyuncumuz Salih Özcan karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Borussia Dortmund aldığı bu galibiyetle beraber puanını 7'ye yükseltirken, Newcastle United ise 4 puanda kaldı.
Borussia Dortmund bir sonraki karşılaşmada deplasmanda Milan'a konuk olurken, Newcastle United'da yine deplasmanda Paris Saint-Germain'e konuk olacak.
- 5
SHAKHTAR DONETS: 1 - BARCELONA: 0
Şampiyonlar Ligi H Grubu´nda İspanya ekibi Barcelona, Ukrayna temsilcisi Shaktar Donetsk´e konuk oldu. Volksparkstadion´da oynanan karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonu´ndan Irfan Peljto yönetti. Peljto´nun yardımcılıklarını ise Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yaptı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip tek golle kazandı. Shaktar Donetsk´e galibiyeti getiren golü 40´ıncı dakikada Danylo Sikan kaydetti. Bu sonucun ardından Barcelona gruptaki ilk yenilgisini alarak 9 puanla liderliğini korudu, Shaktar ise puanını 6´ya çıkararak haftayı 3´üncü sırada tamamladı.
- 6
MILAN: 2 - PSG: 1
Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Milan, sahasında Paris Saint Germain ile karşılaştı.
Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Milan 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Rafael Leao, 50. dakikada ise Olivier Giroud kaydetti. PSG'nin tek golü 9. dakikada Skriniar'dan geldi.
Milan'ın yıldızı 37 yaşındaki Olivier Giroud, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı Fransız oyuncu oldu.
Luis Enrique'nin öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde ikinci mağlubiyetini aldı. Fransız devi 6 puanla 2. sırada kaldı. Milan ise 2. galibiyetini alarak 5 puanla 3. sıraya yükseldi ve tur için psikolojik üstünlüğü aldı.
F Grubu'nda Newcastle'ı mağlup eden Dortmund, haftayı 7 puanla lider kapattı. Newcastle ise 4 puanla son sırada kaldı. Grubun bir sonraki maçında PSG, Newcastle'ı konuk edecek. Milan ise Dortmund ile karşılaşacak.
-
- 7
MANCHESTER CITY: 3 - YOUNG BOYS: 0
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Manchester City sahasında konuk ettiği Young Boys'u 3-0 mağlup etmeyi başardı ve gruptan çıkmayı garantiledi.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 23 ve 51. dakikalarda Erling Haaland ve 45+1'de Phil Foden kaydetti. Ayrıca Erling Haaland attığı ilk golde Didier Drogba sevinci yaparak golünü kutladı.
Young Boys'da Sandro Lauper 53. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Manchester City aldığı bu galibiyetle beraber puanını 12'ye çıkardı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Young Boys ise 1 puanda kaldı.
Manchester City bir sonraki karşılaşmasında sahasında Leipzig'i ağırlarken, Young Boys'da sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak.
- 8
KIZILYILDIZ: 1 - LEIPZIG: 2
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Leipzig deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı.
Rajko Mitic'de oynanan maçı Leipzig 2-1 kazandı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Leipzig'in golleri 8. dakikada Xavi Simons, 77. dakikada Openda'dan geldi.
Kızılyıldız'ın tek golü 81. dakikada Benjamin Henrichs (k.k)'ten geldi.
Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Leipzig, gruptan çıkmayı garantiledi. Kızılyıldız ise 1 puanla son sırada yer aldı.
- 9
PORTO: 2 - ANTWERP: 0
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında Porto sahasında konuk ettiği Royal Antwerp'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Porto'ya galibiyeti getiren golü 32. dakikada Evanilson ve 90+1'de Pepe kaydetti. Royal Antwerp'de, Jürgen Ekkelenkamp 52. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.
Porto aldığı bu galibiyetle beraber puanını 9'a yükseltirken, Royal Antwerp ise 0 puanda kaldı.
Porto bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Barcelona'ya konuk olurken, Royal Antwerp'de deplasmanda Shaktar Donetsk'e konuk olacak
-