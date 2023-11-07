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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Okan Buruk'tan açıklama: Muslera oynayacak mı? - Futbol Haberleri

        Okan Buruk'tan açıklama: Muslera oynayacak mı?

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Kendimize ve oyuncularıma güveniyorum. Statta çok fazla Türk seyirci olacaktır. Onların desteğiyle birlikte sahada elimizden gelenin en iyisini yaparak ilk maçtaki gibi iyi bir oyun ortaya koyacağız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 21:01 Güncelleme: 07.11.2023 - 21:01
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        • 1

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi´ndeki Bayern Münih maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        • 2

          Yarınki mücadele hakkında değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, "Bu gruptan çıkmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi serüveninde sadece 5 kez Türk takımları gruptan çıktı. Bunun 3´ü Galatasaray´a ait. Biz bunu tekrarlamak istiyoruz. 6 yıldır bu tekrarlanmadı. Bir Türk takımının gruplardan çıkması ilk hedefimiz. Bunun için çok önemli bir takımla oynayacağız. Hücumdaki oyuncuları çok hızlı. Rakip kaleye çok çabuk gidiyorlar. Hem geçiş oyununu hem pozisyonel oyunu net şekilde oynayan bir takım. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Kendimize ve oyuncularıma güveniyorum. Statta çok fazla Türk seyirci olacaktır. Onların desteğiyle birlikte sahada elimizden gelenin en iyisini yaparak ilk maçtaki gibi iyi bir oyun ortaya koyacağız. İnşallah bu sefer sonuca yansıtırız" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "RAKİBİMİZİ ANALİZ ETTİK"

          Rakibi analiz ettiklerini söyleyen Buruk, "Bu sene Avrupa´da oynadığımız deplasman maçlarından ilk maç hariç kazanarak döndük. Rakibimiz daha güçlü ve tamamlanmış bir şekilde karşımıza çıkacak. Rakibimizi analiz ettik. İki takımın da hem toplu oyunu hem de topsuz oyunu doğru oynayacağı bir maç bekliyorum. Planlarımız tabii ki ilk maçtaki gibi pozisyonlara girmek ve gole çevirmek. Bu seneki problemlerimizden biri Kopenhag maçında da yaşadık. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Bayern maçında da aynı sorunları yaşadık. Skora ulaşamadık. Aynı olmayacak bunu biliyoruz. Galatasaray sahada kazanmak için elinden geleni yapacak. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Bunu da bilerek savunma gücümüzü artırmamız gerekecek" şeklinde konuştu.

        • 4

          "YARIN KARARIMIZI VERECEĞİZ"

          Muslera´nın sakatlığı hakkında konuşan Okan Buruk, "Bugün antrenmanda bizimle birlikte sahada yer aldı. Olumsuz bir şey olmadı. Yarın kararımızı vereceğiz. Oynayınca olumsuz yöne gidecek bir şey olmadığını doktorumuz söyledi. Ben oyuncularıma bazen iyi oynadıklarında teşekkür ediyorum. Hepsi çok oynamak istiyor. Takıma katkı vermek istiyorlar. Oynayabilecek durumda olduklarında hepsi bu fedakarlığı yapıyor. Bu da bir takım için çok önemli. Hem Galatasaray´a hem takım arkadaşlarına hem de camiaya olan bağlılıklarını net bir şekilde gösteriyorlar" dedi.

        • 5

          "MENTAL OLARAK DÜŞTÜK"

          İlk maçta yedikleri 2´nci golden sonra oyundan mental olarak düştüklerini belirten Buruk, "Tabii ki maçı oturduk seyrettik. Oyuncularımıza bu maçın analizini dün gösterdik. Burada net olan şey ilk 45 dakika ve ikinci 45 dakika arasındaki fark. Belki bunu 60-70´ten sonra da söyleyebiliriz. Ama genel olarak ilk yarıyla ikinci yarı arasında çok büyük fark var. Bu sene bunu birçok maçta yaşadık. Bunu daha uzun dakikalara yaymamız gerekiyor. Bu kadar çok pozisyona girip bitirmek gerekiyor. İlk Bayern maçında gol beklentimiz de yüksekti. İkinci yarının başında bu 1 farkı yakalayabilsek maçın bitiriş durumu bizim için de farklı olabilirdi. Geç oyuncu değiştirdiniz diye ben de eleştiri aldım. Oyuncu değişikliği yaparken 2´nci golü yedik. 2´nci golü yedikten sonra cevap veremedik. Mental olarak düştük. Oyuna giren oyuncular bile orada daha aşağıya gidebiliyor. Çok hızlı bir şekilde kalenize geliyorlar. Yarın rakipten topu geri kazanmak ve atakları bitirmek önemli olacak" sözlerini sarf etti.

        • 6

          "ONLARIN BİZE VERDİĞİ DESTEĞİN HAKKINI VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

          Yarın çok sayıda Türk taraftar olacağına değinen Okan Buruk, "İlk maçta muhteşem bir taraftar vardı. Kendi sahamızda inanılmaz bir atmosfer yarattılar. Uzun yıllar hepimizin taraftar, stat ambiyansı ve oyun olarak hatırlayacağımız maç olacak. 2000´lerde buraya Olimpiyat Stadı´nda oynamaya gelmiştik. Otobüsle maça giderken her yerde Türk seyirciler görüyorduk. Yarın yine çok sayıda Türk seyirci olacak. Onların desteğiyle birlikte biz de sahada en iyi oyunu oynamaya çalışacağız. Manchester´da da maçın sonunda seyirciler stadın farklı yerlerinden ortaya çıktılar. Onların bize verdiği desteğin hakkını vermeye çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

        • 7
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