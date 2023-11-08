Kocaeli'nde 'ters yön' kazası: 2 ölü, 10 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bölünmüş yolda sürücüsünün ters yöne girdiği cip, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 bebek ile 1 hamile kadın yaşamını yitirirken, 5'i çocuk 10 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza saat 21.00 sıralarında Başiskele ilçesi D-130 karayolu Barbaros Mahallesi geçişinde meydana geldi.

Başiskele şehir merkezinden yola çıkan Salih Erdem E. yönetimindeki cip, yolun ters yönüne dönerek sol şeritte yaklaşık 150 metre ilerledi. Bu sırada İzmit yönünde ilerleyen Suriye uyruklu Hüseyin El S. yönetimindeki, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobil ile ters yönde ilerleyen cip kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrularak refüje çarparken, otomobildeki 6'sı çocuk 11 kişiden bazıları yola savruldu, bazıları ise otomobilde sıkıştı.

HAMİLE KADIN İLE BİR BEBEK ÖLDÜ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtarırken, sağlık ekipleri de yola savrulanlara ilk müdahalede bulundu. Ekipler, otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen hamile kadın ile ismi öğrenilemeyen bir bebeğin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.