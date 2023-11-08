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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'nde 'ters yön' kazası: 2 ölü, 10 yaralı

        Kocaeli'nde ters yöne giren cip, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı

        Kocaeli Başiskele'de ters yöne giren cip, kendi yönünde ilerleyen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada hamile kadın ile bir bebek hayatını kaybetti, 5'i çocuk 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 06:30 Güncelleme: 08.11.2023 - 06:31
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        Kocaeli'nde 'ters yön' kazası: 2 ölü, 10 yaralı
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bölünmüş yolda sürücüsünün ters yöne girdiği cip, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 bebek ile 1 hamile kadın yaşamını yitirirken, 5'i çocuk 10 kişi de yaralandı.

        DHA'nın haberine göre; kaza saat 21.00 sıralarında Başiskele ilçesi D-130 karayolu Barbaros Mahallesi geçişinde meydana geldi.

        İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

        Başiskele şehir merkezinden yola çıkan Salih Erdem E. yönetimindeki cip, yolun ters yönüne dönerek sol şeritte yaklaşık 150 metre ilerledi. Bu sırada İzmit yönünde ilerleyen Suriye uyruklu Hüseyin El S. yönetimindeki, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobil ile ters yönde ilerleyen cip kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrularak refüje çarparken, otomobildeki 6'sı çocuk 11 kişiden bazıları yola savruldu, bazıları ise otomobilde sıkıştı.

        HAMİLE KADIN İLE BİR BEBEK ÖLDÜ

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtarırken, sağlık ekipleri de yola savrulanlara ilk müdahalede bulundu. Ekipler, otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen hamile kadın ile ismi öğrenilemeyen bir bebeğin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        5'İ ÇOCUK 10 KİŞİ YARALANDI

        Yaralanan 5'i çocuk 10 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza yerindeki incelemenin ardından, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-130 karayolu İzmit yönü trafiğe kapanırken, araç geçişleri yan yollardan sağlandı.

        Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Başiskele
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