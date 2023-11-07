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        Haberler Gündem Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında dikkat çeken cinayet iddiası! - Son dakika haberi

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında dikkat çeken cinayet iddiası

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de İsmail Kür'ün arkadaşı Mehmet Berk Eminoğlu'nun İsmet Kür'ün şüpheli ölümüyle ilgili olarak ortaya attığı iddiaları programa damgasını vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 22:01 Güncelleme: 07.11.2023 - 22:04
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        Show TV’de hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla izleyiciyle buluşan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de İsmail Kür’ün arkadaşı Mehmet Berk Eminoğlu’nun iddiaları programa damgasını vurdu.

        KÜR'ÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ŞÜPHE BULUTLARI DAĞILIYOR MU?

        Manisa Selendi’de 29 Nisan’da öldürülen İsmail Kür’ün şüpheli ölümünde çember daralıyor. İsmail’in yakın arkadaşı Mehmet Berk ilk defa canlı yayına ​bağlandı. İsmail’le yakın arkadaş olan Mehmet Berk, İsmail’in ona Seher’le sevgili olduğunu ve Faruk’un aralarını yapmak için 120 bin TL istediğini anlattı.

        TANER'İN KORKUNÇ CİNAYETİ ANLATTIĞINI İDDİA ETTİ

        Mehmet Berk’in en önemli iddiası ise şüpheli ölümün detayları hakkındaydı. Taner’le aynı köylü olan ve bir dönem aynı iş yerinde çalışan Mehmet Berk, Taner’e İsmail’in ölümüyle ilgisi olup olmadığını sorduğunu ve Taner’in korkunç cinayeti anlattığını iddia etti. Taner’in anlatımına göre olay günü Faruk ve yanındaki bir kişi ormanlık alanda, arabadaki İsmail’i köşeye sıkıştırmış, daha sonra Faruk’un benzinliğinden silah alan Taner’le birlikte 3 kişi, İsmail’i darp etmiş. Taner’in “Korkutmak istedik ama öldürdük” diyerek cinayeti itiraf ettiğini söyleyen Mehmet Berk, Seher’in de o sırada olay yerinde olduğunu belirtti.

        ACILI ANNE BEDİA KÜR, SEHER'İ SUÇLAMAYA DEVAM ETTİ

        Mehmet Berk‘in iddiaları karşısında anne Bedia Kür gözyaşlarına boğulurken, Seher orada olduğu iddiasını reddetti. Faruk ve Taner’in, İsmail’e kendisi gittikten sonra zarar vermiş olabileceklerini söyledi. Acılı anne Bedia Kür, Seher’i suçlamaya devam etti. Seher ve İsmail Kür’ün ailesinin büyük yüzleşmesi Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de devam edecek.

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        #İsmet Kür
        #haberler
        #Manisa
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