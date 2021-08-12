Lionel Messi'yi kadrosuna katarak tarihin en önemli transferlerinden birini gerçekleştiren Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe krizi patlak verdi.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Mbappe'nin takımda kalacağını söylese de Fransa basınına göre yol ayrımı gerçekleşebilir.

Kylian Mbappe'nin Messi transferinin ardından yönetime ayrılık kararını resmen bildirdiği öne sürüldü.

L'Equipe'ten Thibaud Vezirian, "Kylian Mbappe, PSG'den ayrılıp La Liga devi Real Madrid'e gitmek istiyor" mesajını paylaştı.

22 yaşındaki Mbappe'nin PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yıldız golcü, 2018'de 145 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'dan transfer edilmişti.