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        PSG, Cher Ndour’u kadrosuna kattı

        Fransız temsilcisi Paris Saint Germain, 18 yaşındaki İtalyan orta saha Cher Ndour'u kadrosuna kattığını açıkladı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 17:21
        PSG, Cher Ndour'u kadrosuna kattı
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        Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG, son olarak Benfica’nın alt yaş kategorisinde forma giyen ve sezonun sona ermesi ile birlikte serbest konumda bulunan İtalyan futbolcu Cher Ndour’u renklerine bağladı. Paris ekibi, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ndour ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 18 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte Portekiz ekibi Benfica ile yollarını ayırmıştı.

        Geçen sezon Benfica ile 36 resmi maça çıkan İtalyan futbolcu, 4 gol ile 1 asist kaydetti.

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