Çarşamba günü oynanacak PSG-Borussia Dortmund karşılaşmasının, koronavirüsü tehlikesi sebebiyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

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