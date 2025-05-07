PSG-Arsenal maçı canlı izle... PSG-Arsenal maçı için nefesler tutuldu. Yarı final turu rövanş maçında avantajlı skoru elde eden taraf finalde Inter'in rakibi olacak. Kulüpler düzeyinde Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde her iki takımda adını finale yazdırabilmek adına kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte PSG-Arsenal maçı canlı izle linki...