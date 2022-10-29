Paris Saint Germain, Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Troyes'i konuk etti. PSG sahadan 4-3 galip ayrılan taraf oldu.

Başkent ekibine galibiyeti getiren goller 24. dakikada Carlos Soler, 55. dakikada Lionel Messi, 62. dakikada Neymar ve 77. dakikada Mbappe'den geldi. Troyes'in gollerini ise 3 ve 52. dakikalarda Mama Balde, 88. dakikada Ante Palaversa kaydetti.

PSG bu galibiyetle 35 puanla liderliğini sürdürdü. Troyes ise 13 puanda kaldı.