Reuters

Fransız otomotiv üreticisi PSA, koronavirüs salgını nedeniyle kepenk indiren fabrikalarında çalışan işçiler için bir dayanışma fonu oluşturduğunu bildirdi.

Citroen, Peugeot, Opel ve DS gibi markaları bünyesinde bulunduran PSA, Fransa'daki çalışanları için oluşturduğu fonu, yöneticilerin 2 gün, işçilerin 1 günlük maaş kesintileri ve şirketin de sağladığı maddi kaynak ile meydana getirdiğini kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamada, çalışanların tazminat haklarının da garanti altına alındığı belirtildi.

PSA, geçtiğimiz hafta içi çeşitli kuruluşlardan 3.3 milyar dolarlık bir finansman sağlamıştı.

Öte yandan, PSA'nın Fiat Chrysler ile birleşme kararında koronavirüs salgını nedeniyle bir geri adım olmadığı da belirtiliyor.

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