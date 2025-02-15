Kayınpederini öldürdü, bacanağını yaraladı! Bir polis gözaltına alındı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.D, eski kayınpederi Yaşar T.'nin Tepekum Mahallesi Kerkük Caddesindeki evine geldi.

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H.D, burada Yaşar T. ve eski bacanağı İ.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D. üzerinde taşıdığı silahla Yaşar T. ve İ.Aya ateş etti.

Yaşar T. ve İ.A. yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Y.T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanan H.Dnin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.