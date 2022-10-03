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Protestolar başlamıştı: Paris Belediyesi Eyfel Kulesi'nin etrafındaki yeni bina planlarından vazgeçti

Frans'da Paris Belediyesi, kentin sembol yapılarından Eyfel Kulesi'nin etrafında inşa edilecek yeni bina planlarından gelen itirazlar üzerine vazgeçti

03.10.2022 - 14:46 | Güncelleme: ABONE OL
Protestolar başlamıştı: Paris Belediyesi Eyfel Kulesi'nin etrafındaki yeni bina planlarından vazgeçti
Eyfel Kulesi'nin etrafındaki yeni bina planlarından vazgeçildi
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HABERTURK.COM

Paris Belediyesi, çevrecilerin aylarca süren protestoları ve yaklaşık 150 bin kişinin imzaladığı bir dilekçenin ardından Eyfel Kulesi'nin etrafındaki yeni bina planlarından vazgeçti.

Guardina'ın aktardığı haberdeki plana göre, yaklaşık 20 yaşlı ağaç kesilecek ve bölgeye kafe, mağaza ve bagaj teslimi içeren dört yeni bina inşa edilecekti.

Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Grégoire Journal du Dimanche'ye verdiği demeçte, "Kulenin yakınındaki inşaat projesini tamamen iptal ettiğimizi, ancak yeniden düzenlemeye devam ettiğimizi duyuruyorum" dedi.

Yerel halkın protestoları ve itirazları üzerine Mayıs ayında ağaçların kurtarılmasına karar verilmişti.

Grégoire, "Baskıya boyun eğmiyoruz ama projenin tartışmalara gölge düşürmemesini istiyoruz. Sadece anlaşmazlığın bir kısmını ortadan kaldırdığımızı söyleyelim." dedi.

Şehir yetkilileri, 2024'te Paris Olimpiyat Oyunları başlamadan inşaatı mümkün olduğunca bitirmeyi hedefliyor.

YILDA 7 MİLYON ZİYARETÇİ

Yaz sezonunda Eyfel Kulesi'ni günde 20 bin ila 30 bin kişi ziyaret ederken, bölgeyi 150 bin kişi ziyaret ediyor. Genel olarak yılda 7 milyon ziyaretçi sayısına ulaşılıyor.

Kampanyacılar, yeni bina planlarının iptal edilmesinden ve ağaçların kurtarılmasından memnun. Planlara karşı çıkan bir grubun parçası olan Ulusal Ağaçları Gözetim Grubu'ndan (GNSA) Thomas Brail, "Şimdilik memnunuz, ancak tetikte olmaya devam ediyoruz" dedi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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