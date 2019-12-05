Vücutta gerekli olan en önemli besin proteindir. Protein tozu da bizim kas oranımızın artması için gerekli olan proteini daha hızlı ve kolay almamızı sağlar. Her zaman gıdalardan düzenli şekilde alamadığımız durumlarda etkili bir yöntemdir. Protein tozu peynir altı suyundan elde edilir. Bunun yanında; soyadan, yumurtadan, bezelyeden, esmer pirinçten, sığır etinden ve sütten elde edilebilmektedir.

Gün içinde tükettiğimiz gıdalardan sonra eksik kalan protein ihtiyacını protein tozunu kullanarak takviye etmek mümkündür. 5 gram creatin almamız gerektiğini düşünelim, bunu sağlamak için günde 5 kg civarında kırmızı et tüketmemiz gerekir. Bunun mümkün olması zor olduğundan protein tozuyla alımını daha kolaylaştırabiliriz.

Bitkisel ve hayvansal protein tozları mevcuttur. Hayvansal protein tozları; amino asitlerin tamamını içerir. Ve kas sisteminin gelişimine etkisi çok fazladır. Bitkisel protein tozları ise; sindirim olarak daha kolay tolere edilir ve kas ağrılarının azalmasında fayda sağlar.

Protein tozlarının bazılarında tatlandırıcılar kullanılır. Tadının kötü olması nedeniyle uygulanır. Ancak yapay tatlandırıcılar sağlıklı olmaması nedeniyle tatlandırılmamış protein tozlarını tercih etmek daha iyidir.

Vücudun ihtiyaç duyduğu proteinleri tüketmek, sindirmesi ve absorbe edilmesi bakımından zaman isteyen bir durumdur. Ancak protein tozları daha kolay alınması sindirme süresinin olmaması ve çabuk tolere olması açısından daha kolaydır. Ama bu kolaylığı sağlıyor diye sadece protein tozuyla yaşamaya çalışmak yanlıştır. Ancak gerekli olduğu zamanlarda takviye edilebilir:

Hangi durumlarda protein tozu kullanılmalı?

Genellikle ihtiyaç duyulduğu zamanlar; spor yapan gençlerde büyümeye takviye olarak alınabilir.

Spor esnasında gerekli olan kas kütlesi artırımında uygulanabilir.

Düzenli spor yapanların performans artırımı gerektirdiği hallerde kullanılması mümkündür.

Spor dallarında sakatlanma hallerinde uygundur.

Vejetaryen olan kişilerde takviye olarak alınması gerekebilir.

Protein tozu protein içeren gıdalardan elde edildiği için fayda sağlama açısından eksik bir yönü yoktur. Ancak doğal şartlarda beslenmek ve bu şekilde protein almak daha sağlıklı yaşamak adına, gereklidir. Proteinin etkileri ve sağladığı faydalar azımsanmayacak kadar çoktur.

Protein tozu uzun süre kullanımda zararlı olur mu?