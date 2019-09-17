17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bilim insanları, prostat tedavisinde kullanılan bir etken maddesinin Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılabileceğini tespit etti.
AA'nın haberine göre; Iowa Üniversitesi Beyin Rahatsızlıkları departmanında görevli araştırmacılar, "iyi huylu prostat hiperplazisine" (BPH) iyi gelen bir etken maddesinin, beyin hücrelerinin ölümünü engelleyen PGK1 enzimlerini de etkinleştirebileceği ve Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılabileceği sonucuna ulaştı.
BHP ve Parkinson hastası binlerce kişiyi inceleyen bilim insanlarının "Journal of Clinical Investigation" dergisinde yayımlanan bulgularına göre, etken maddesi beyin hücrelerini tahrip olmaktan kurtarıyor.
O ilacı kullanan 2 bin 880 Parkinson hastası ve klasik tedavi uygulanılan 15 bin 409 Parkinson hastasını inceleyen bilim insanları, prostat tedavisinde kullanılan ilaçları alan hastalarda daha iyi sonuçlar elde edildiğini gözlemledi.
Fareler üzerinde de test edilen ilacın sinir hücrelerinin ölümünü yavaşlattığı ya da durduğunu doğruladı.
BULGULAR HASTALARIN HAYATLARINI DEĞİŞTİREBİLECEK POTANSİYELE SAHİP
Araştırma ekibi lideri doktor Michael Welsh, bulguların Parkinson hastalarının hayatlarını değiştirebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Welsh, şu anda nörodejeneratif hastalığın ilerlemesini durduracak bir tedavinin olmadığını belirterek "Nüfusumuz yaşlandıkça Parkinson hastalığı giderek yaygınlaşacak. Bu sebeple heyecan verici bir araştırma sahası" diye konuştu.
Welsh, bir kaç yıl daha sürecek araştırmaların olumlu sonuç vermesi halinde Parkinson'un tedavisinde kullanılabileceğini kaydetti.
"HEYECAN VERİCİ"
Parkinson hastalıkları uzmanı Profesör David Dexter de araştırmaların sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak "Bir şey söylemek için için erken ancak bu heyecan verici sonuçlar, insanların sağlıklı ve uzun yaşamasına yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.
Parkinson beyni etkileyen ve tedavisi olmayan bir hastalık. Mevcut Parkinson tedavileri, sinir hücrelerinin yok oluşunu yavaşlatmıyor veya tamamen engelleyemiyor.
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