Prometeon Tyre Group, Gökçe Şenocak’ın Prometeon Türkiye, AFME (Afrika, Orta Doğu), Rusya, CIS (Orta Asya ve Kafkaslar) Bölgesi’nin yeni CEO’su olarak atandığını duyurdu. Şenocak, görevi Ekim ayı itibarıyla Antonio Dolgetta’dan devraldı.
Yapılan açıklamaya göre, Prometeon Türkiye, yaklaşık 75 ülkenin dahil olduğu Türkiye, AFME (Afrika, Orta Doğu), Rusya, CIS (Orta Asya ve Kafkaslar) Bölgesi’nin yönetim merkezi konumunda yer alıyor. Bölge, yaklaşık 20 milyon adetlik ticari lastik satışı ile önemli bir büyüme potansiyeline sahip bulunuyor.
Prometeon Türkiye Kocaeli fabrikası, yılda 1.5 milyon adet lastik ile Türkiye’de en yüksek ticari ve endüstriyel lastik üretimi yapan fabrika olma özelliğini taşıyor.
Gökçe Şenocak, Prometeon Türkiye, AFME (Afrika, Orta Doğu), Rusya, CIS (Orta Asya ve Kafkaslar) Bölge CEO’su olarak atanmadan önce Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi Ticaret Direktörü (CCO) olarak görev alıyordu.
İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği mezunu olan Şenocak, iş hayatına 2002 yılında Goodyear’da başladı. Goodyear’da çeşitli görevlerde bulunan Şenocak, 2008-2015 yılları arasında Tatko Grubu’nda Genel Müdürlük görevi üstlendi. Şenocak, Ocak 2016 itibariyle Pirelli’de Ticaret Direktörü olarak görev yapmaya başladı.
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