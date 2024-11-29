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        Haberler Gündem Güncel Profesörün önünü uzun namlulu silahlarla kesmişlerdi! Gasp dehşetinde aracı bulundu! | Son dakika haberleri

        Profesörün önünü uzun namlulu silahlarla kesmişlerdi! Gasp dehşetinde aracı bulundu!

        İstanbul'da gasp edilen Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Gasp büro Amirliği ekipleri, uzun namlulu silahlarla gasp edilen doktorun aracını buldu. Aracı bulan polis ekipleri, 4 gaspçının yakalanması için soruşturmayı derinleştirdi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 29.11.2024 - 15:20 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:20
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        Gasp dehşetinde aracı bulundu!
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        Önceki gün Küçükçekmece Halkalı’da sabah 05.25 sıralarında meydana gelen olayda, Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu'nun önü, uzun namlulu silahları olan kar maskeli kişiler tarafından kesildi. İddialara göre darp edilen Prof Dr. Çavuşoğlu’nun aracı gasp edildi.

        ARACI BULUNDU

        Olaydan sonra polise şikayette bulunan Prof. Dr.Halit Çavuşoğlu, uzun namlulu silahlı 4 kişi tarafından aracının önünün kesildiğin söyledi. Çavuşoğlu, önce darp edildiğini ardından aracının çalındığını belirtti. Şikayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda şüphelilerce gasp edilen Çavuşoğlu’nun aracı bulundu.

        ŞÜPHELİLER YAKALANMAYA ÇALIŞILIYOR

        Bulunan araç üzerinde parmak izi çalışması yapıldı. Aracın bulunduğu bölgelerde de kamera çalışması yapan polis, şüphelilerin yakalanması için soruşturmayı derinleştirdi.

        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
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