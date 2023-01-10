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Fatih Altaylı'nın Teke Tek Bilim'ine konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör ile Utrecht Üniversitesi üyesi araştırmacı Dr. Nalan Lom Cebeci, dünyanın en büyük aktif yanardağının olduğu Hawaii adasındaki izlenimlerini anlattı.

Prof. Şengör'ün şöyle konuştu:

İki tane patlama türü görüyorsunuz. Taşımalı volkan adeta lavları kusuyor. Patlamalı volkan 15-20 kilometreye tüf atabiliyor. Bu patlamalar belli bir endekse oturtulmuş. Lav çoksa patlama endeksi düşük oluyor; çoksa yüksek oluyor.

Biz Hawaii büyük adaya gittik. Orada yerleşim yoğun değil. Hawaai adalarının en yaşlısı 39 milyon yaşında, en genci halen oluşuyor. Kuzeydeki en yaşlı ada Kure. 28 milyon yılık. Giderek çökecek. Çünkü okyanus yaşlandıkça kalınlaşıyor, kalınlaştıkça ağır ağır çekiyor.

Hawaii adasında çok yaşlı volkanlar var. Ada aşağı yukarı 100 kilometreye 150 kilometre. Hawaii 10 bin 200 metrede. Hawaii volkanizmayla oluşmuş. Hawaii adalarının bilimsel oluşumu, oradaki mitolojiye tamamen oturuyor. Hawaii'nin altında manto sorgucu var. Adalar manto sorgucundan uzaklaşınca çöküyor. Biz gittiğimizde patlama durmuştu, yetişemedik. Hawaii yavaş yavaş denize kayıyor. Senede 11 santim kayıyor, arada bir 1 metre gidiyor. Ben geliyorum diyor, bir gün kopacak.

Lavlar birkaç sene sonra soğuyor, üzerinde yürüyebiliyorsun. Yürüdüğünüzde sıcaklığı hissediyorsunuz. Altı kısmen ergimiş durumda. Bazaltın üstünde habbeler oluşuyor. Bu habbeler patlıyor. Sonra o parçalar muazzam keskin oluyor, bıçak gibi.

PATLAMALAR TESADÜFİ

İstatistiki olarak bakarsan değişiklik yok. Hep volkanizma var. Tesadüfi olarak Güney Amerika'da Hawaii'de volkan patlıyor. Bunları özel tetikleyen bir şey yok. Dünyanın volkanik faaliyeti giderek azalıyor. Bu o kadar az ki, bizim hissedebileceğimiz bir şey değil...