Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu. Rektör Savaşan, “Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır” dedi.
— Fatih Savasan (@FatihSavasan) December 16, 2020
AK PARTİLİ YAVUZ: DERHAL ÖZÜR DİLEMELİ
Öte yandan, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz’da, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Genel Başkan Yardımcısı Yavuz yaptığı paylaşımda, “Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu'nun, hem Sakarya'yı ve hem de Sakarya Üniversitesini zan altında bırakan "Fuhuş Evleri" söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya'mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir. Sofuoğlu'nun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da söylemine alet etmesi ayrı bir talihsizliktir. Cumhurbaşkanımızın bahsedildiği şekliyle bir söylemi söz konusu değildir. Olmayan bir söylemi varmış gibi kendi söylemine dayanak yapmak çok büyük bir sorumsuzluktur” ifadelerine yer verdi.
RTÜK ÜYESİ
RTÜK üyesi İlhan Taşçı ise, Prof. Sofuoğlu'nun sözlerini RTÜK gündemine taşıyacağını açıklayarak, "Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun Akit Tv’de üniversiteler için “fuhuş evleri” sözlerinden dolayı yayınla ilgili izleme raporu hazırlanarak, RTÜK gündemine getirilmesi için yarın resmi başvuru yapacağım" dedi.
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