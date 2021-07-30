Eski YÖK Başkanı Saraç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı

Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı.

Atamanın, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.