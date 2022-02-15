Prof. Dr. Şener: Ege Covid-19'da 4'üncü piki yaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak-4 Şubat'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Haritaya göre 100 bin kişide görülen vaka sayısı, son bir haftada İzmir'de 961,57'den 1229,37'ye yükseldi. Son durumu değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Bir önceki haftaya göre artış var. İzmir ile Ege Bölgesi'ndeki illerde pik seviyeye ulaştı. Zaten öngörüler de bu doğrultudaydı. Önümüzdeki haftadan itibaren pik seviyesinde düşüşler başlayacak. Hızlı düşüşler bekliyoruz. Çünkü Omicron varyantı girdiği her ülkede hızlı yükselen olgu sayılardan sonra, keskin düşüşler meydana getirdi. Ege'de ve Türkiye genelinde de bu ayın 4'üncü haftasından itibaren keskin düşüşler göreceğimizi düşünüyorum" dedi.
'BU DÖNEMDE ÖLÜM SAYILARINDA ARTIŞ GÖRÜLEBİLİR'
En çok artış görülen iller arasında artık Ege Bölgesi'nden illerin yer almadığını dile getiren Prof. Dr. Şener, "Bu bizim için iyi bir durum. Artış hızının durduğunu gösteriyor. Rakam yüksek ama artış hızının durduğu ya da yavaşladığı anlamına geliyor. Bundan sonra Ege Bölgesi'ndeki illerin düşüş trendine girmesini bekliyoruz. Ancak bu dönemde ölüm sayılarında artış görülebilir. Bu beklenen bir olay. Ayakta hasta başvuru sayılarında hızlı düşüş olacağını düşünmüyoruz. Ama yatan hasta veya yoğun bakıma yatan hasta sayılarımızda hızlı düşüş olacaktır. Önümüzdeki hafta başından itibaren bu düşüşün gerçekleşmesini dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.
'YENİ VARYANTLARIN GÖRÜLMESİ OLASI'
Yeni varyantların görülmesinin olası olduğunu da belirten Prof. Dr. Şener, "Şu an Avrupa Birliği ülkelerinde Omicron; BA2 ve BA1 gibi alt varyantlara ayrıldı. İngiltere'de ise Delta ile Omicron'un birleşimi olan Deltamicron varyantı gibi yeni bir kavram ortaya çıktı. Bunlar şimdilik izleniyor. Her yeni varyantta tedirgin oluyoruz. Bu başka. Ama her varyantın kötü olacağını düşünmek de yanlış. Çünkü salgının başından beri beklediğimiz, Covid-19'un mevsimsel koronavirüse dönmesi. Her yeni varyantta mevsimsel koronavirüse dönme ihtimali kuvvetleniyor gibi. Her yeni varyantta daha çok kötü gidiş değil; mevsimsel koronavirüse doğru dönüş olacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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